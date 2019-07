Grêle : les pompiers à 50 reprises à Tarare et Saint-Clément-sur-Valsonne

Les communes de Tarare, Saint-Clément-sur-Valsonne et L'Arbresle, dans le Rhône, ont enduré un déluge de grêlons ce samedi en début de soirée, nécessitant l'intervention des pompiers à plus de cinquante reprises.

Comme annoncé ce samedi, des communes du Rhône ont essuyé de fortes averses de grêle en début de soirée. Tarare, Saint-Clément-sur-Valsonne et L'Arbresle ont été particulièrement touchées, avec des grêlons parfois de la taille d'une balle de ping-pong et de violentes rafales de vent. Bien que brèves, ces averses ont forcé les habitants à se claquemurer chez eux, et ont endommagé de nombreux véhicules et jardins. D'après Le Progrès, les pompiers ont dû intervenir 50 fois rien que pour Saint-Clément-sur-Valsonne et Tarare. Aucun blessé n'est à déplorer.

Plus tôt ce samedi, dans la matinée, c'est la région de Charlieu, dans la Loire, qui avait dû affronter un déluge de grêle. Météo France avait placé 23 départements en vigilance orange ce samedi pour des risques d'orages et de grêle. Ce dimanche matin, ils sont désormais en vigilance jaune, tout comme l'Est, le Sud et le Centre de la France.