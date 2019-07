Des grêlons dans la Loire, 23 départements en vigilance orange

La région de Charlieu, dans la Loire, a subi ce matin l'une des averses de grêle annoncées par Météo France. Un aperçu de ce qui attend les 23 départements en vigilance orange.

Une averse de grêle est tombée ce samedi matin entre Saint-Nizier-sous-Charlieu et Pouilly-sous-Charlieu, dans la Loire, rapporte Le Progrès. Si elle n'a duré qu'un quart d'heure, les grêlons, d'une taille respectable, ont endommagé de nombreux véhicules, jardins et terrasses. Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises.

⚠️Le département de la #Loire est placé en #VigilanceOrange #Orages⚡️ à partir d'aujourd'hui à compter de 16h jusqu'à demain 6h. Prudence sur les routes, les perturbations orageuses peuvent être accompagnées de vents violents, de fortes averses, #pluie ou de #grêle @meteofrance pic.twitter.com/d4UrAzH7jF — Préfet de la Loire (@Prefecture42) 6 juillet 2019

Pour rappel, 20 départements avaient été placés en vigilance orange par Météo France, en prévision de violents orages et du risque d'averses de grêle similaire. L'Aveyron, la Lozère et le Tarn viennent d'allonger la liste. Le Rhône semble pour l'instant épargné, mais des orages sont toujours au programme dans la soirée et cette nuit, ainsi que de violentes bourrasques de vent.