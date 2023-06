Grégory Doucet signe une convention avec la fondation Fourvière

Ce lundi, le maire de Lyon, Grégory Doucet et Philippe Castaing, président de la fondation Fourvière ont signé une nouvelle convention.

La nouvelle convention avait été approuvée lors du dernier conseil municipal, elle a officiellement été signée ce lundi. La Ville de Lyon et la fondation Fourvière se projettent avec cette nouvelle convention jusqu'en 2039, la municipalité s'engageant à "entretenir et remplacer le mobilier, entretenir des 'massifs arbustifs' et autres arbres ainsi que d’enlever les tags majeurs et sur le périmètre de l’Esplanade".

Nettoyage de tags, entretien d'arbres...

"L’esplanade de Fourvière et l’ensemble du site racontent la longue et belle histoire de Lyon. Par son soutien à la Fondation Fourvière, la Ville de Lyon est fière de contribuer à la qualité d’accueil des millions de visiteurs qui viennent découvrir notre cité", déclare le maire de Lyon Grégory Doucet dans un communiqué de presse.

"Nous remercions la Ville de Lyon pour son soutien et son engagement au côté de la Fondation Fourvière. Ensemble, nous sommes heureux de poursuivre, aujourd’hui et pour les années à venir, l’accueil de tous les publics et l’accès à un patrimoine historique majeur, riche de 2000 ans de notre histoire et haut lieu de la ville de Lyon", ajoute quant à lui Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière.

Pour mémoire, la Ville de Lyon soutient également la Fondation Fourvière dans la gestion de l’Esplanade à hauteur de 100 000 euros par an, soit un demi-million d’euros sur le mandat.