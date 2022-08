Grégory Doucet a rencontré Volodymyr Zelensky en Ukraine

Le maire de Lyon était vendredi 19 août en Ukraine aux côtés de 7 autres élus de villes européennes, dont le maire de Marseille Benoît Payan.

C'est par un message et une série de photos publiés samedi 20 août sur son compte Twitter que le maire de Lyon Grégory Doucet a annoncé avoir rendu visite, hier, à Volodymyr Zelensky.

"Maires et élus de grandes villes européennes, nous nous sommes rendus hier à Kyiv, Irpin, Bucha et Borodyanka en Ukraine pour constater les ravages de l’agression militaire subie par le peuple ukrainien", a-t-il écrit. "Nous avons été à leurs côtés et allons poursuivre en ce sens notamment au travers des accords de coopération et du réseau européen Eurocities, pour contribuer et soutenir la reconstruction rapide et durable des villes ukrainiennes."

Protocole d'accord de reconstruction durable

À cette occasion, les élus présents de la délégations d'Eurocities ont signé un protocole d'accord de reconstruction durable des villes ukrainiennes. Il vise, selon un communiqué du maire de Marseille, à "une réhabilitation rapide, écologique mais aussi respectueuse de l’Etat de droit ainsi que des droits civiques".