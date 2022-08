The Voice Kids : un lycéen rhodanien dans l'émission de ce soir

Léandre Lacroix, un jeune lycéen qui vit à Saint-Martin-en-Haut (Rhône), part ce samedi 20 août à l'assaut de The Voice Kids.

La célèbre émission reprend ce soir pour une huitième émission, et parmi les aspirants chanteurs qui tenteront ce samedi de convaincre le jury de TF1, Léandre Lacroix représentera les couleurs rhodaniennes.

Début de carrière prometteur

Cet élève de seconde qui chante, joue de la trompette et du saxophone n'en est pas à sa première représentation ni à son premier passage télévisé : en 2020, il participait à l'émission "N'oublions pas les enfants", version junior de "N'oublions pas les paroles" sur France 2, et l'année précédente, il avait chanté avec 6 filles en première partie de Soprano devant 11600 personnes, après avoir été sélectionné parmi 95 candidats, comme le rapportait à l'époque Le Progrès.

Le rappeur, qui faisait autrefois partie du jury de The Voice Kids, a malheureusement pour Léandre laissé sa place à Julien Doré cette année. C'est donc ce dernier, ainsi que les chanteurs Louane, Patrick Fiori, Kendji Girac et Julien Doré, qui composeront l'exigeant jury que le jeune lycéen devra séduire. Ses chansons sont à écouter sur sa chaîne Youtube Léandre musique OFF.