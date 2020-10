Futur train Lyon-Bordeaux : des rencontres locales organisées jusqu'à décembre 

Une réunion aura lieu fin novembre à Lyon concernant le projet de Railcoop de relancer une ligne de train Lyon-Bordeaux.

La coopérative Railcoop qui regroupe des citoyens, entreprises, et collectivités locales pour promouvoir de nouvelles lignes ferroviaires vient d'annoncer une série de rencontres locales concernant la future ligne Lyon Bordeaux. En effet, Railcoop a notifié à l’Autorité de régulation des transports son désir d'exploiter cette nouvelle ligne. Ce “train des territoires” s’arrêtera dans toutes les villes desservies par la ligne Bordeaux-Lyon pour y rencontrer ses sociétaires ainsi que les acteurs institutionnels, économiques, de la société civile et les habitants de ces territoires. Des rencontres auront lieu à :

Gannat, le 28 octobre

Roanne, le 29 octobre

Guéret, le 30 octobre

Saint-Sulpice-Laurière, le 31 octobre

Montluçon, le 2 novembre

Saint-Germain-des-Fossés, le 3 novembre

Périgueux, le 9 novembre

Libourne, le 10 novembre

Bordeaux, le 19 novembre

Lyon, fin novembre

Limoges, les 5-6 décembre pour les 1 an de Railcoop

Railcoop espère pouvoir mettre en place cette ligne pour l'été 2022. Le Lyon-Bordeaux avait été fermé en 2014 par la SNCF. Le nouveau trajet durera 6h47 et sera donc plus lent que la connexion via Paris. Le prix devrait cependant être plus abordable que celui proposé par la SNCF.