Frigo solidaire, rénovation de la Halle Tony Garnier... le budget participatif à Lyon 7e

[Volet 7]. Après neuf mois de travaux avec les habitants, la Ville de Lyon a dévoilé début décembre les 110 projets lauréats de son premier budget participatif. Focus sur les actions à venir dans le 7e arrondissement.

Pour son premier budget participatif, la Ville de Lyon n’a pas fait les choses à moitié, débloquant 11 millions d’euros pour mener à bien 110 projets en 24 mois. Le plus emblématique d’entre eux étant sans aucun doute une première étape dans la végétalisation de la place Bellecour.

Chaque arrondissement va néanmoins profiter d’aménagements plus ou moins conséquents. On fait le point des différents projets retenus, en poursuivant avec le 7e arrondissement où 16 projets vont être réalisés.

Rénovation du pavillon sud de la Halle Tony Garnier

Afin de rénover le pavillon sud de la Halle Tony Garnier, l'arrondissement prévoit un budget de 750 000 euros pour le bâtiment de plain-pied de 300m2.

L'objectif est de permettre au pavillon de retrouver une fonction commerciale et culturelle, par exemple des expositions ou des animations pourraient s'y tenir en lien avec le Musée des Confluences.

Pour le parc Blandan

Un nouveau piano

Avec ce nouveau budget participatif, le 7e arrondissement va installer un piano libre accès durant les beaux jours au niveau du parc Blandan. Pour protéger le piano, un petit kiosque sera mis en place pour abriter l'instrument.

Divers lieux sont envisagés pour l'installer, soit dans la partie haute, soit dans la partie boisée du parc. Le piano sera un piano robuste et non un piano "haut de gamme", l'ensemble de son installation dispose d'une enveloppe de 30 000 euros.

Une table d'échecs

Toujours pour dynamiser le parc Blandan, une table d'échecs et jeu de go avec assises doit y être installé. Dans cet espace multifonctions en plein développement, les "jeux de salons" ont aussi leur place.

Un échiquier et goban incrustés sur des tables en pierre avec des chaises en bois, pourrait être installé dans la partie haute du parc, pour la somme de 3 000 euros.

Un parcours sportif, gratuit et inclusif

L'objectif est de repenser l'aire de sports déjà présente dans le parc Blandan pour la rendre plus accessible. Ouvert depuis 2014, le parc est très fréquenté par les Lyonnais et notamment par les sportifs.

De nombreux groupes s'y rendent pour y réaliser leurs entraînements et y retrouver des machines de sport et un sol souple. Lyon 7e prévoit d'investir 30 000 euros pour développer l'identité sportive du parc, à l'image d'un parcours de santé à l'intérieur.

Renforcer l'aménagement de l'espace vert de la place Mazagran

Le 7e veut réaménager l'espace comprenant l'aire de jeux pour enfants. Depuis deux ans, les habitants de l'arrondissement constatent l'impossibilité d'aller jouer au parc de la place Mazagran, dû à l'insalubrité des lieux.

Avec une enveloppe de 50 000 euros, un agrandissement de la partie jeux pour les enfants, une création d'une deuxième aire pour les tous petits, ainsi qu'une clôture autour du parc devraient voir le jour prochainement.

Jardin partagé pour l'inclusion des Gens du Voyage - Aire d'Accueil de Lyon 7

Pour la somme de 80 000 euros, Lyon 7 veut créer un jardin partagé ouvert aux gens de voyage et à l'ensemble des habitants et habitantes du quartier. Dans une volonté de favoriser, la rencontre et la connaissance mutuelle avec les gens du voyage.

De l'ombre et de la fraîcheur pour l'école Chavant

Pour l'école Chavant, les habitants veulent apporter de l'ombre aux cours de la maternelle et de l'élémentaire Chavant. Les enfants de cet école maternelle n'ont pas d'ombre dans leur cour de récréation, en effet depuis 2019 pour des rasions de sécurité, les branches des arbres ont dû être coupées. Des parasols ont été posés depuis cette date, mais avec les 30 000 euros débloqués, l'école devrait avoir des moyens plus importants.

Un frigo solidaire dans le 7eme

1 500 euros ont été attribués pour implanter un frigo solidaire, devant un commerce, un restaurant, une association ou une entreprise, dans lequel chacun peut donner ou prendre librement.

Dans le frigo, les commerçants peuvent mettre les invendus de la journée, les habitants peuvent eux aussi mettre des produits frais, afin d'aider les personnes dans le besoin et réduire le gaspillage alimentaire.

L'arrondissement récupère l'idée de Lyon 9, où un tel frigo est présent devant le restaurant Le Moulin, qui aide déjà de nombreuses personnes.

De l'ombre à la piscine du Rhône

Après l'été très chaud de 2022, Lyon 7 décide d'apporter de l'ombre sur la piscine du Rhône. Avec un budget de 40 000 euros, le but est de rajouter des voiles d'ombrages et des pergolas végétalisées pour apporter de l'ombre pour les personnes au bord de la piscine.

Des auvents, parasols, stores ou autres pour éviter les insolations et expositions au soleil trop prolongées.

Créer un espace associatif multiculturel

La volonté du 7e est avec un budget de 300 000 euros de créer un espace multiculturel et inclusif, dans le quartier de Gerland afin de favoriser l'échange et la mixité sociale.

Le Café culturel intergénérationnel sera un espace multiculturel et inclusif facilitant la rencontre autour des ateliers de lecture, de contes, de musique ou encore de danse.