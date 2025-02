Ses coups de gueule contre Grégory Doucet sur les réseaux sociaux pourraient se transformer en une aventure municipale. Jean-Michel Aulas ne l’exclut plus et bouleverse la classe politique lyonnaise.

En un mois, Jean-Michel Aulas est passé de la rubrique foot à la rubrique politique. Et du statut d’ex patron tout-puissant de l’OL, à celui de possible futur maire de Lyon. En quelques messages sur les réseaux sociaux, dans un style presque télégraphique qui emprunte plus à l’adolescent qu’à l’agrégé de lettres classiques, Jean-Michel Aulas est redevenu un personnage central de la vie lyonnaise. Il enflamme surtout la vie politique à coups de tweets acides sur l’action de la municipalité écologiste. “L’exemple de Bernard Tapie a fait que j’ai promis à ma famille et à moi-même de ne pas me lancer en politique. Je crois que c’est encore plus dur de réussir en politique qu’en football”, jurait-il en début d’année lors d’un entretien-fleuve accordé à un média sur YouTube. Dans une entrevue au Figaro, mi-février, il s’est montré moins catégorique : “J’y réfléchis, bien sûr. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes.”