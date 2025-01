Lyon : sous OQTF, il vole le sac d'une touriste irlandaise à l'hôtel Intercontinental

Un Tunisien sous OQTF a été interpellé après avoir tenté de voler le sac d'une touriste devant l'hôtel Intercontinental à Lyon.

Lundi 6 janvier en début d'après-midi, un agent de sécurité de l'hôtel Intercontinental situé quai Jules Courmont dans le 2e arrondissement de Lyon, a surpris un homme en train de voler le sac d'une touriste irlandaise dans sa voiture indique Le Progrès.

L'individu a alors pris la fuite, poursuivi par l'agent de sécurité et l'un de ses collègues qui sont parvenus à le rattraper quelques dizaines de mètres plus loin. Il a alors frappé l'un des vigiles et proféré des insultes racistes.

Les deux agents l'ont maitrisé avant qu'il ne soit interpellé par les forces de l'ordre. Connu des services de police, ce Tunisien de 24 ans sous OQTF a été placé en garde à vue.

Il a partiellement reconnu les faits et a été présenté au parquet de Lyon mercredi 8 janvier en vue d'une comparution immédiate pour vol avec violences.