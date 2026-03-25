Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

À l’heure du tout en ligne, la Foire de Lyon, qui vient d’ouvrir, doit prouver qu’elle peut encore attirer les foules malgré ses 110 ans d’existence. La foire de Lyon ne se limite pas à un espace de vente. C'est le maître mot de sa directrice, Aurélie Prost, : "la foire n’est pas qu’un événement commercial. C’est un moment pour se retrouver, se ressourcer, rencontrer.

Héritière des grandes foires médiévales, la Foire de Lyon est une manifestation qui revendique aujourd’hui une dimension sociale et expérientielle, en phase avec les attentes contemporaines.

Un événement ancré dans le territoire

Avec 850 exposants et environ 180 000 visiteurs attendus, la Foire de Lyon reste l’un des grands rendez-vous événementiels de la métropole. Elle s’appuie notamment sur un tissu d’acteurs locaux, un peu plus de la moitié des exposants étant implantés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour ces entreprises, l’enjeu dépasse la seule vente. "Il y a évidemment un objectif de chiffre d’affaires, mais aussi d’image et de relation client", souligne Aurélie Prost. À l’inverse, les exposants itinérants, présents de foire en foire à travers la France, recherchent avant tout une performance commerciale immédiate.

Se réinventer pour toucher de nouveaux publics

Face à l’évolution des pratiques de consommation, la Foire de Lyon mise sur sa capacité d’adaptation. "La force de la Foire, c’est que c’est un événement qui s’adapte, qui change, qui vit", insiste sa directrice.

Si les fondamentaux restent présents (équipement de la maison, gastronomie, démonstrations), l’événement intègre désormais de nouveaux formats pour élargir son public. Parmi les nouveautés, des temps forts inspirés des tendances numériques, comme “Cleanmania”, un festival dédié au ménage et au rangement, directement issu des contenus populaires sur les réseaux sociaux.

L’objectif : attirer une audience plus jeune sans perdre le caractère intergénérationnel de la foire, qui fait sa spécificité depuis des décennies.

"Tout ce qui est important aujourd’hui pour le consommateur doit se retrouver sur la foire."

Comme l’ensemble du secteur, la Foire de Lyon doit composer avec un contexte économique incertain, marqué notamment par les enjeux de pouvoir d’achat. "Ce qui nous inquiète, c’est ce qui inquiète le commerce en général", reconnaît Aurélie Pro.

Pour y répondre, l’événement cherche à intégrer les nouvelles attentes des consommateurs, comme le développement de la seconde main ou des modes de consommation plus responsables. "Tout ce qui est important aujourd’hui pour le consommateur doit se retrouver sur la foire."

Une place particulière dans le groupe GL Events

Organisée par GL Events, dont le siège est basé à Lyon, la Foire de Lyon conserve une place singulière dans le portefeuille du groupe, présent à l’international. "Elle a une couleur particulière" note sa directrice, évoquant un événement à la fois emblématique et fortement ancré dans son territoire.

Ouverte jusqu’au 30 mars, la Foire de Lyon entend ainsi continuer à conjuguer héritage et adaptation, pour rester un rendez-vous incontournable pour les Lyonnais, et au-delà.

La restranscription intégrale de l'entretien avec Aurélie Prost

Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de “6 minutes chrono”. Nous accueillons aujourd’hui Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon. J’allais dire que c’est un peu le bijou de famille du géant de l’événementiel GL Events, parce que cela se passe à Lyon depuis 110 ans. J’allais vous poser une question forcément un peu choc : la Foire de Lyon, cela sert à quoi ? Parce que 110 ans, c’est un bel anniversaire, mais dans un monde où l’on achète quand même tout en ligne, est-ce que la Foire de Lyon n’est pas un modèle qui appartient au passé ?

Alors, en fait, elle a beaucoup plus que 110 ans, parce que c’est l’ère moderne. Cela a été lancé d’ailleurs par le maire de Lyon, Édouard Herriot. Nous sommes dans l’actualité aujourd’hui à ce sujet. En fait, les foires datent du Moyen Âge, donc il y a une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Les foires sont toujours présentes aujourd’hui parce que ce ne sont pas que des événements commerciaux. La foire est un événement où l’on vient principalement se retrouver, se ressourcer, rencontrer. Il y a vraiment un côté balade, curiosité, sortie, qui aujourd’hui est inscrit dans le calendrier et que les Lyonnais continuent à visiter de génération en génération.

Alors justement, sur les Lyonnais, c’était une autre question. On parlait du renouvellement du public, des visiteurs. Est-ce que vos visiteurs sont les mêmes qu’il y a 20 ans ? Il y a eu beaucoup d’évolutions, avec les influenceurs, TikTok. Est-ce qu’aujourd’hui vous courez après un public jeune qui, peut-être, ne viendra jamais, au risque de perdre vos fidèles ?

La Foire est un événement, par essence, intergénérationnel. C’est vrai que l’on peut penser qu’il a été conçu pour une certaine typologie de personnes il y a plus de 100 ans. La force de la Foire, c’est que c’est un événement qui s’adapte, qui change, qui vit. Nous avons effectivement une offre classique, qui constitue aujourd’hui le socle de la Foire : l’équipement de la maison, les démonstrateurs, la gastronomie. Mais nous ajoutons, année après année — cela fait une dizaine d’années que nous avons commencé — des temps forts, qui sont des événements permettant d’apporter une offre commerciale ou d’animation complémentaire afin d’intéresser un autre public. On peut citer, par exemple, Innova Lyon, qui existe depuis un certain temps. Puisque vous évoquiez les influenceurs, nous lançons cette année Cleanmania. Cleanmania est un événement issu de la mouvance CleanTok sur les réseaux sociaux, destiné aux passionnés de ménage et de rangement. Nous allons créer un festival pendant trois jours, avec des olympiades, des ateliers, des influenceurs qui viendront apprendre à ranger et à nettoyer. C’est une déclinaison en direct de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.

850 exposants, 180 000 visiteurs : cela fait de la Foire de Lyon l’un des plus grands événements à Lyon. Est-ce que, concrètement, la Foire fait encore vendre ? Parce que c’est un événement commercial. Aujourd’hui, est-ce davantage un événement commercial ou de communication ? Une vitrine ? Qu’est-ce que c’est pour les exposants ?

En fait, nous avons deux typologies d’exposants : les locaux, qui représentent environ 51 %, et ce que nous appelons les forains, qui n’ont pas de boutique en propre et participent à différents événements. Parmi les forains, on trouve aussi des acteurs de l’habitat ; ce ne sont pas uniquement des démonstrateurs. Pour les exposants locaux, il y a évidemment un objectif de chiffre d’affaires, mais comme ils sont implantés sur place, il y a aussi un objectif d’image et de relation client. En revanche, pour les exposants itinérants, il s’agit principalement de vente pure, puisqu’ils enchaînent les foires : Toulouse, puis Paris, etc. Leur objectif est essentiellement le chiffre d’affaires.

Est-ce que la Foire de Lyon reste vraiment une priorité locale ? Parce que GL Events a un portefeuille mondial. Comment cette foire se situe-t-elle dans ce portefeuille ?

Il est vrai que le siège de GL Events étant à Lyon, la Foire de Lyon a une couleur particulière. C’est aussi l’une des plus importantes de France. Elle est fortement ancrée sur le territoire et mobilise beaucoup de collaborateurs du groupe. Elle a donc une image et une identité un peu à part dans le portefeuille global de GL Events.

On le disait, 110 ans dans l’ère moderne, et bien plus si l’on remonte aux foires du Moyen Âge. On voit que la Foire de Lyon évolue et s’adapte pour capter un public plus jeune. Quels seront les grands axes de développement pour les prochaines années ? Et y a-t-il des éléments qui vous inquiètent quant à sa pérennité ?

L’enjeu est de rester un événement rassembleur. C’est ce qui fait la force d’un événement généraliste comme une foire. Notre objectif est de comprendre ce que souhaitent les visiteurs, notamment les Lyonnais, et le type de rendez-vous qu’ils attendent. Nous les interrogeons à la sortie de la foire et menons également des enquêtes en amont pour prendre le pouls du public. Ce qui nous inquiète rejoint les préoccupations du commerce en général : les questions de pouvoir d’achat. Même si la foire ne se résume pas à un événement commercial, cela reste un enjeu important. Par exemple, nous développons la seconde main. Tout ce qui est important aujourd’hui pour le consommateur doit se retrouver à la Foire de Lyon. Nous ne sommes pas déconnectés.

Très bien. La Foire de Lyon se tient du 20 au 30 mars. Vous trouverez plus d’informations sur notre site Lyon Capitale. Merci beaucoup d’être venue sur le plateau de “6 minutes chrono” pour nous présenter cette 110e édition, voire plus, de la Foire de Lyon. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous.