L'homme d'une trentaine d'années a été interpellé le 21 mars après plusieurs cambriolages et alors qu'il circulait à bord d'un véhicule volé.

Le 19 mars, un homme qui circulait à bord d'un véhicule volé et faussement immatriculé, a commis deux vols par effraction à Oullins et la Mulatière. L'individu qui avait réussi à prendre la fuite a finalement été identifié quelques jours plus tard grâce au travail des enquêteurs. L'homme d'une trentaine d'années, très défavorablement connu des services de police roulait à bord d'un véhicule dérobé le 23 février dernier sur la commune de Feyzin.

A lire aussi : Il vole une moto, abandonne son téléphone et est interpellé quand il revient sur les lieux pour le récupérer

Recherché par les forces de l'ordre, le suspect refait finalement surface le 21 mars alors qu'il tente de cambrioler une maison de Saint-Priest. Tombé nez à nez avec le propriétaire du pavillon, le voleur tente de prendre la fuite avant d'être interpellé par les policiers arrivés sur place.

Plusieurs victimes identifiées

Deux tournevis, une paire de gants, des bijoux et un portefeuille seront retrouvés dans le véhicule et les victimes identifiées.

Une vidéo surveillance a ensuite été remise par l'une des victimes aux enquêteurs lors du dépôt de plainte, ce qui a permis de confirmer formellement que le trentenaire était bien présent dans l'enceinte de la maison. Mais ce dernier, malgré l'évidence des faits, niait toute participation au cambriolage.

Écroué, le suspect a été présenté le 25 mars au Parquet de Lyon en vue d'un jugement en comparution immédiate.