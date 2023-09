La sécheresse et les fortes chaleurs font peser des "risques sévères" d'incendies sur le département de l'Isère. Des départs de feux sont particulièrement redoutés sur la zone ouest.

Un tiers du département de l’Isère fait l’objet d’une vigilance accrue de la part de la préfecture. Le risque est identifié jusqu’à mercredi matin, notamment sur la zone ouest, qui s'étend de Pont-de-Chéruy aux contreforts de la Chartreuse et du Vercors. Alors que le département de l’Isère est également classé en zone de vigilance orages par Météo France, la préfecture souligne, qu’au regard de la situation, certaines municipalités pourraient "prendre d’éventuelles mesures de restrictions". En raison de l’absence de précipitations et d’un été long et particulièrement chaud, elle craint des départs de feu et rappelle les mesures de prévention.

9 feux de forêts sur 10 d’origine humaine

Des bons réflexes sont à adopter pour réduire les risques de départs de feux. 9 sur 10 sont d'origine humaine. La prudence est donc de mise si vous êtes fumeur ou si vous prévoyiez d’organiser un barbecue. Il est également recommandé de réaliser les travaux agricoles ou forestiers "sur des plages horaires matinales", de 5 heures à 13 heures et à moins de 200 mètres des zones concernées.

Le mois dernier, 37 communes du département avaient déjà été classées à risque en raison de la sécheresse combinée à la canicule. Les feux d’artifice et l’utilisation des pétards avaient également été interdits par la préfecture, qui rappelaient que "la moindre étincelle peut provoquer un départ de feu et avoir des conséquences dévastatrices". Plusieurs départs de feux avaient alors mobilisé les sapeurs-pompiers isérois. Si vous êtes témoin d’un départ de feu, vous pouvez contacter le 112 ou le 18.