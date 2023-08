Risque d’incendie : les feux d’artifice interdits près des forêts en Isère

En raison du fort risque d’incendie en cours sur le département de l’Isère, la préfecture a décidé d’interdire, jusqu’au 25 août, l’utilisation de pétards et de feux d’artifice près des forêts.

La sécheresse, combinée à l’épisode de canicule en cours dans le département depuis une dizaine de jours, laisse planer un risque important d’incendie sur l’Isère. Alors que les feux étaient déjà interdits à moins de 200 mètres des forêts depuis le 15 juin, la préfecture a décidé d’étendre ses mesures d’interdiction le 19 août.

Lire aussi : La vigilance orange canicule maintenue dans toute l’Auvergne-Rhône-Alpes

Jusqu’au 25 août, "dans le département de l’Isère, dans les espaces boisés et à moins de 200 mètres de ces espaces, sont interdits les feux d’artifice et les pétards", prévient le préfet de l’Isère dans un communiqué. La plus grande vigilance est également demandée aux personnes utilisant chez elles "des barbecues, planchas, grills pouvant entraîner un départ de feu accidentel".

L'Isère en vigilance jaune feux de forêt

Ce lundi 21 août, la "Météo des forêts" fait état d’un "niveau modéré" de feu de forêt. Établis "à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation", les niveaux de vigilance sont au nombre de 4, "Danger faible" (vert), "Danger élevé" (orange), "Danger très élevé" (rouge), à l’instar des dispositifs de vigilance créés par l’établissement public pour les orages, le vent ou encore la neige.

Concrètement, un état de vigilance jaune ou de "danger modéré" signifie, selon Météo France, que "les conditions météorologiques n’aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", mais que "le risque de feux peut être localement élevé".