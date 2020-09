Les vidéos, largement relayées, sont très commentées ce vendredi sur les réseaux sociaux.

On voit de nombreuses (jeunes) personnes faire la fête, rassemblées et très proches les unes des autres, sur les Berges du Rhône jeudi soir.

Un rassemblement, sans grande distanciation sociale, sans beaucoup de masques, vivement critiqué par de nombreux internautes.

A Lyon, de nouvelles mesures vont être annoncées sous peu (vraisemblablement d'ici samedi) pour tenter d'enrayer la progression du virus (lire ici).

Lire aussi : à Lyon, de nouvelles mesures imminentes pour tenter d'enrayer la circulation du virus

Les gens me dégoûtent et pendant ce temps nous on se tue de fatigue dans les services https://t.co/qZoNGMyOJV

— ☤ (@weirdcyrus_) September 18, 2020