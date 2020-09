Coronavirus : à Lyon, de nouvelles mesures imminentes pour tenter d'enrayer la circulation du virus

Le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a cité Lyon ce jeudi. Il a été demandé au Préfet du Rhône de proposer des mesures d'ici samedi pour tenter d'enrayer la circulation du virus à Lyon et dans le Rhône.

La circulation du virus est de plus en plus importante à Lyon. Et de nouvelles mesures vont être prises pour tenter de ralentir la circulation du virus.

Lundi, à Bordeaux, à Marseille mais aussi à Lille, des mesures plus strictes pour tenter de limiter la circulation du covid-19 ont été prises. Mariages et anniversaires reportés, abaissement de 5 000 à 1 000 du nombre maximum de personnes pouvant assister à des événements publics, comme des matchs de foot. Mais aussi l'annulation des sorties et fêtes scolaires.

Le taux d'incidence à 200 à Lyon

A Lyon, aucune mesure n'avait (encore) été prise en ce sens. Mais Olivier Véran, le Ministre de la Santé, a cité le cas de Lyon ce jeudi après-midi. Et Lyon va avoir droit à des mesures plus strictes. Aussi.

"Lyon se caractérise par un taux d'incidence très élevé, avec un impact fort chez les personnes âgées", a expliqué le Ministre de la Santé. Le taux d'incidence, qu'est-ce que c'est ? Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Au-delà de 50, le département est placé en zone rouge, en zone de circulation active du virus. Ce taux est désormais de 200 à Lyon ce jeudi, et notamment à 113 chez les personnes âgées.

De nouvelles mesures plus strictes d'ici samedi

"Nous avons demandé au Préfet du Rhône de proposer des mesures d'ici samedi pour enrayer la circulation du virus", a ajouté Olivier Véran.

Très vite, de nouvelles mesures vont donc être adoptées à Lyon. Avec possiblement, donc, des mesures identiques déjà prises à Bordeaux ou à Marseille, comme la recommandation de reporter les mariages et les anniversaires, ou encore l'abaissement de 5 000 à 1 000 du nombre maximum de personnes pouvant assister à des événements publics, comme des matchs de foot. Mais aussi l'annulation des sorties et fêtes scolaires.