Fête nationale : à Lyon, près de 3 000 personnes lors de la cérémonie militaire (photos)

La cérémonie militaire du 14 juillet, à Lyon, a réuni environ 3 000 personnes en fin de matinée autour de la place Bellecour, dans le centre-ville de Lyon.

Etaient notamment présents pour ce défilé Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne -Rhône-Alpes et préfet du Rhône, Grégory Doucet, le maire de Lyon et Gilles Darricau, le gouverneur militaire de Lyon et officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Les troupes ont défilé à pied le long de la place Bellecour, au rythme de la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins de Varces. Plusieurs unités de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient évidemment présentes, comme le 7eRégiment du matériel de Lyon, la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun ou encore l'école de santé des Armées à Bron, ou la préparation militaire marine de Lyon.