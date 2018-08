Pas de train entre Lyon et Saint-Etienne du 13 au 19 août

En raison de travaux, les lignes ferroviaires qui relient les gares de Lyon-Part-Dieu, Lyon-Perrache et Saint-Etienne-Châteaucreux seront suspendues du 13 au 19 août. Des autocars seront mis en place pour assurer les correspondances entre les gares.

L’information a été officialisée par la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 3 août. Du 13 au 19 août, les lignes de train qui relient Lyon-Perrache, Lyon-Part-dieu et Saint-Etienne-Châteaucreux entre elles seront fermées dans le cadre du programme de renouvellement du réseau et de modernisation des infrastructures ferroviaires. L’opération « coup de poing » doit optimiser la sécurité, améliorer la circulation et le confort des voyageurs, assurer la pérennité de l’ouvrage et diminuer l’impact sonore des circulations. Plusieurs fronts concentrent les travaux menés par SNCF réseau. Quatre aiguillages seront remplacés à Saint-Etienne –Terrenoire et quarante-deux sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes d’ici la fin de l’année 2018. Une opération obligatoire pour améliorer le confort des voyageurs et le coût de maintenance. À Givors-Ville, le tablier du saut-de-mouton de la rive-droite qui date du XIXe siècle sera, lui aussi, remplacé. Quant à la gare, elle est en travaux depuis le début de l’année 2018 et le sera jusqu’au mois de mars 2019. Le passage souterrain entre les quais est en train d’être prolongé. Le programme comprend aussi un rehaussement partiel des quais inférieurs à 55 cm, la pose de trois ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et la création d’un nouvel escalier sur le parking, côté quai 3. Les abris des quais 2 et 3 et l’ensemble de l’éclairage seront renouvelés. Au final, le coût total de cette opération est estimé à 8,8 millions d’euros.

Pour compenser l’arrêt des lignes, la SNCF va mettre en place un dispositif d’autocars entre les gares de Lyon-Perrache, Lyon-Part-Dieu et Saint-Etienne-Châteaucreux. En revanche, les gares de la rive droite du Rhône (Oullins, Pierre-Bénite, Vernaison, Grigny-le-Sablon, Givors-Canal) ne seront pas desservies. Toutes les informations seront mises en ligne à partir du lundi 06 août sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes.