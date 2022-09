Fanny Dubot, maire EELV du 7e arrondissement, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle revient sur le cas de du quartier de la Guillotière.

Quelques jours après la rencontre entre Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Grégory Doucet, maire de Lyon, Fanny Dubot évoque la situation dans le quartier de la Guillotière au coeur d’une passe d’armes politique entre la majorité lyonnaise et le premier “flic” de France. L’élue EELV regrette notamment que Gérald Darmanin n’ait pas répondu favorablement à la proposition de Grégory Doucet de se rendre ensemble à la Guillotière. “Il y a deux visions qui s’opposent. Cet été, on s’est assez mal compris avec le ministre de l’Intérieur. Nous attendons plus de moyens, un dialogue constructif et il y a eu des méthodes employées qui n'étaient pas correctes”, resitue Fanny Dubot.

La maire du 7e arrondissement se réjouit de la présence policière renforcée en ce moment et aimerait “plus d’effectifs de police permanents”. “Ce n’est pas une solution pérenne. A terme, il faudra bien qu’il y ait moins de policiers sur cette place”, pointe Fanny Dubot qui rappelle que la métropole et la ville travaillent sur des leviers sociaux ou d’urbanisme. Elle répond aussi à Gérald Darmanin qui demande à la Ville de Lyon d’étoffer son parc de caméras de vidéosurveillance : “il y a une trentaine de caméras autour de la place Gabriel-Péri. Il n’y a pas de besoin d'en mettre plus”.