Fac de médecine : 2302 étudiants de Lyon 1 vont repasser le concours

En raison d'une fraude, 2302 élèves de première année de faculté de médecine à Lyon 1 vont devoir repasser plusieurs épreuves du PACES.

2302 élèves de première année de faculté de médecine à Lyon 1 vont devoir repasser quatre épreuves de leur concours. “Nous pouvons affirmer de manière certaine qu’une fuite des sujets d’examen a eu lieu avant le concours PACES de la Faculté de Médecine Lyon Est qui s’est tenu le mardi 11 décembre 2018 au Double mixte. Dans la mesure où il y a rupture d’équité, il est décidé d’annuler les épreuves et d’organiser un nouveau concours PACES le mardi 8 janvier 2019. Les cours pour le deuxième semestre ne débuteront donc qu’à partir du mercredi 9 janvier 2019”, a déclaré Gilles Rode, le doyen, sur le site internet de la faculté.

Un examen annulé à cause de sujets rendus publics avant l'heure. Les élèves seront à nouveau convoqués le 8 janvier prochain pour les épreuves de Mathématiques, Physique,Biochimie- Biologie moléculaire et Biologie cellulaire. De nombreux étudiants ont fait part de leur désarroi sur les réseaux sociaux. En plus de faire repasser les examens, la présidence de la faculté a aussi déposé une plainte contre X pour fraude. Un délit passible de 3 ans de prison et 9000 euros d’amende. La faculté a en outre ouvert une cellule d’écoute psychologique. “Nous mesurons bien la difficulté d’un report et le désagrément qu’engendre une telle situation. Mais cette décision a été prise afin de garantir une totale intégrité et une égalité de chances pour toutes et tous, valeurs essentielles pour l’Université et sa Faculté de Médecin”, a conclu le doyen.