Le vice-président de la Métropole chargé des mobilités et président de LPA, Fabien Bagnon (EELV) fait aussi partie du conseil d’administration de la nouvelle SPLM. Il revient sur la politique de la Métropole en matière de stationnement alors qu'une nouvelle structure, la SPLM, va récupérer la gestion de 11 parkings LPA. Interview.

Lyon Capitale : En plus de présider la nouvelle SPLM, vous êtes président de LPA. Après le départ fracassant de Pascale Gibert (ex-directrice générale), quel est l’avenir de LPA dans ce contexte ?

"Le conseil d’administration de la SPLM va se remplir progressivement avec de nouvelles villes"

: Avec le groupement d’employeurs, LPA n’aura peut-être pas le même périmètre d’activité, mais les deux cents employés auront toujours le même statut et travail moyennant les changements que l’on engage sur les mobilités. Des activités vont se développer, comme la logistique urbaine. C’est un marché d’avenir. Il y a aussi l’Hôtel de logistique urbaine (HLU) qui va être livré en automne 2023, auquel nous participons. Il y a également LPA&Co qui est un relais de croissance : nous gérons environ 1 200 places de stationnement diffus, souvent en copropriété.Cela répond à une demande. Enfin, nous sommes un opérateur d’électromobilité qui se développe. Aujourd’hui, la recharge des bornes électriques est offerte pour une place de parking parce qu’il fallait encourager l’activité. Demain, cela pourrait évoluer surtout avec les coûts de l’énergie qui explosent et la généralisation des véhicules électriques. Lyon Parc Auto pourra se rémunérer aussi ici. LPA a par ailleurs des parkings en propre : nous aurons, fin 2024, le nouveau parking Béraudier de la Part-Dieu, et nous en avons un second à Tony-Garnier.