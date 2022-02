Encore des perturbations à prévoir sur le réseau TCL jeudi et vendredi 

En raison d’une visite ministérielle et d’une conférence internationale prévue de mercredi à vendredi, le réseau TCL sera sujet à des perturbations dans les prochains jours. Jeudi soir le secteur de l’Hôtel de Ville ne sera plus desservi.

Déjà très perturbé par une grève massive ce mercredi 9 février, le réseau Tcl devrait connaître de nouvelles perturbations dès ce jeudi en raison d’une conférence ministérielle à laquelle participent le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et plusieurs autres représentants étrangers. Olivier Véran doit notamment recevoir une déclaration politique signée par plusieurs villes européennes en faveur de la santé de leurs habitants, ce jeudi 10 février à l’Hôtel de Ville, raison pour laquelle le quartier sera interdit d’accès aux transports en commun.

Le gros des perturbations est attendu à partir de 16 heures sur le réseau de bus, qui ne desservira plus le secteur Hôtel-de-Ville / Terreaux, et de 19 h 30 sur le métro qui ne s’arrêtera plus dans le 1er arrondissement.

Le détail des perturbations

Métro : de 19h30 et jusqu’à la fin du service

Ligne A : l’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi et la station sera fermée.

Ligne C : la ligne circulera uniquement entre Croix-Paquet et Cuire. L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi.

Bus : de 16 h et jusqu’à la fin du service

Ligne C3

Terminus exceptionnel à Cordeliers. Les arrêts de Gare Saint-Paul à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis dans les deux sens de circulation.

Ligne C13

La ligne C13 circulera en 2 parties : de Grange Blanche à Cordeliers, et de Terreaux Robie Robatel à Montessuy Gutenberg. L’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation.

Ligne C14

Terminus exceptionnel à Saint-Vincent. Les arrêts de Terreaux La Feuillée à Jean Macé ne seront pas desservis.

Ligne C18

En direction de Croix-Rousse Nord, l’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel n’est pas desservi. La montée des voyageurs s’effectuera à l’arrêt Terreaux Tobie Robatel.

En direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel, terminus exceptionnel à l’arrêt Mairie du 1er. Les arrêts de Terreaux Tobie Robatel à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis.

Ligne 19

En direction d’Ecully Le Perollier, les arrêts de Terreaux La Feuillée à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis. La montée des voyageurs s’effectuera à l’arrêt Saint-Paul.

En direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel, terminus exceptionnel à Saint Vincent. Les arrêts de Terreaux La Feuillée à Hôtel de Ville ne seront pas desservis.

Ligne S1

En direction de Saint-Paul, les arrêts de Simon Maupin à Terreaux La Feuillée ne seront pas desservis.

Lignes S6 et S12

Terminus exceptionnel à Terreaux Tobie Robatel. L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi.

Par ailleurs

Jeudi et vendredi jusqu'à midi le trafic des lignes C1, C4 et C5 sera modifié :

Ligne C1

La ligne circulera sur l’itinéraire de la C2 (soit Part-Dieu Jules Favre-Rillieux Semailles)

Ligne C4

Terminus exceptionnel à Edgar Quinet. Les arrêts de Foch Roosevelt à Cité Internationale ne seront pas desservis.

Ligne C5

Dans les deux sens de circulation, les arrêts de Parc Tête d’Or Churchill à Saint-Clair Square Brosset ne seront pas desservis.

