Shopping Saint-Valentin dans les boutiques de Lyon

Notre sélection de cadeaux 100 % lyonnais pour la fêtes des amoureux.

Offrir son cœur

Petit clin d’œil aux sept merveilles du monde ou encore aux sept jours de la semaine, ce collier aux sept cœurs dorés à l’or fin a été imaginé tout spécialement pour cette nouvelle Saint-Valentin par la créatrice lyonnaise Anne Thomas, dans son atelier du deuxième arrondissement. Un bijou symbolique, à la fois épuré et raffiné, à assortir avec la bague ou les boucles d’oreille de la même collection.

Collier 7 cœurs – 140 €

Anne Thomas – 36, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e

Coffret gourmand

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’épicerie June propose un coffret rempli de produits coups de cœur gourmands et sucrés de grande qualité : confiseries Leone, vin liquoreux, thé vert “Rendez-vous sur le Ponte Vecchio”, sans oublier les stars du coffret : de délicieuses pâtes à tartiner ou à cuisiner de la Crème des crèmes, élaborées artisanalement par Faten Boudhina. L’occasion de mettre la main à la pâte pour réaliser un millefeuille au massepain de cédrat en forme de cœur, grâce à la fiche recette de Sonia Ezgulian, glissée à l’intérieur du coffret.

Le coffret de février, rempli d’amour à tartiner – De 39 à 100 €.

June Épicerie – 78, rue Jean-Moulin, Caluire

Soin cocooning

Afin de vivre une véritable expérience sensorielle, optez pour les produits du rituel bien-être “Lune de miel orientale” de la marque Equatoria. La bougie parfumée au figuier “Mille et une nuits” vous plonge dans une ambiance cocooning, en recréant l’atmosphère tamisée des spas. Le gommage oriental miel, sucre et fleur d’oranger prépare votre peau à l’application de L’Elixir Mauresque, à base d’huiles d’argan, d’abricot et d’avocat, aux propriétés hydratantes et relaxantes.

Les trois produits du rituel “Lune de Miel Orientale” – 100,90 €. (Les produits sont vendus séparément.)

Maison Spa & Beauté – Belleville-en-Beaujolais - Spa & Beauté – Anse - Mona Spa – Chassieu - www.equatoriaspa.com

Mes essentiels de toilette

Rien n’est laissé au hasard dans cette trousse de toilette au design minimaliste et épuré. Fabriquée artisanalement à Lyon en cuir de veau pleine fleur issu d’un tannage végétal, elle se glisse partout grâce à un encombrement minimum. Une fois ouverte, elle sert de présentoir pour organiser ses produits, grâce à d’élégantes anses en cuir et une poche zippée. Un classique de la marque lyonnaise Le Feuillet, qui se décline en quatre coloris.

Petite trousse de toilette – 289 €.

Le Feuillet – 84, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Éternelles fleurs

Belle alternative au traditionnel bouquet, les carrés monochromes de roses préservées durent trois ans ! Composés à partir de fleurs fraîches trempées dans un bain de glucose qui les stabilise, et d’un mizuhiki – tressage de fils de papier japonais –, ils sont réalisés au sein même de la boutique lyonnaise Iki de Veyrac. À noter que pour la Saint-Valentin, ils renferment une petite surprise d’inspiration japonaise. Spectaculaire !

Carré Le Notre – 55 €.

Iki de Veyrac – 9, boulevard des Brotteaux, Lyon 6e

Box de plantes d’intérieur

D’inspiration franco-japonaise, Hanko est la première box française de plantes d’intérieur. Pour ce mois de février, elle propose une box spéciale “fête des amoureux” contenant trois petites plantes rares et originales aux couleurs de la Saint-Valentin, accompagnées de leur fiche d’entretien. Sans oublier un cadeau surprise imaginé pour l’occasion, inspiré de la célébration du 14 février au Japon.

Box Hanko Saint-Valentin – 29 €.

www.hanko-jungle.com

Prendre soin de soi, à deux

Vous souhaitez vous retrouver et faire une pause zen, à deux ? Direction ôyosoy, le nouveau centre de bien-être et de pratiques douces, qui propose, dans le cadre de son parcours Lôve, trois activités à réaliser en duo, au rythme de son choix : massage relaxant ou régénérant, consultation bien-être (coaching en développement personnel, sophrologie, hypnothérapie…) et participation à une activité collective, à choisir parmi le pilates, le yoga, le stretching… Sans oublier un temps de pause privilégié au sein de l’espace relaxation. Tout un programme !

Parcours Lôve – 250 € pour deux.

ôyosoy – 24, rue Childebert, Lyon 2e

Beau gosse lyonnais

Et si vous flattiez un peu votre moitié à l’occasion de la Saint-Valentin ? La box cadeau de la Tribu des Gones peut vous y aider ! À l’intérieur, vous trouverez une paire de chaussettes tout en coton bio, fabriquées à Troyes par la Chaussette de France et un joli boxer en coton, le tout estampillé “Beau Gone” et présenté dans une boîte en métal colorée. Un cadeau sympa et à prix doux, pour tous les Lyonnais assumés !

Box Beau Gone – 29 €.

Tribu des Gones – 22, rue Saint-Jean, Lyon 5e