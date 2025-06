En juin, un mois des fiertés intergénérationnel dans la Métropole de Lyon 

Tout le mois de juin, la Métropole de Lyon réitère son soutien à la communauté LGBTQI+ et organise pour la troisième année consécutive une série d’événements sur le territoire.

Le top départ du mois des fiertés a été donné le 1er juin, l’occasion pour rappeler que les discriminations envers les personnes LGBTQI+ sont encore trop présentes. À cette occasion, la Métropole de Lyon réaffirme son soutien à la communauté et son engagement à lutter contre toute forme d’homophobie et de transphobie.

Et pour la troisième année consécutive, la collectivité organisera une série d’événements sur son territoire avec pour thème principal les liens intergénérationnels au sein de la communauté.

Les différents événements

Une grande soirée est organisée jeudi 5 juin afin de lancer cette édition 2025 au musée des Moulages (3e arr.) des 17h30 à 20h30. Elle débutera d’abord par une table ronde autour du thème "Être un·e jeune lgbt, hier et aujourd’hui". En parallèle, une exposition sur les témoignages de personnes queer ouvrira ses portes jusqu’au 26 juin à l’Hôtel de Métropole. Conçue avec le centre LGBTQI+ Lyon, elle retracera le vécu et les expériences LGBT+ à travers le prisme de l’âge.

Un après-midi sportif est également prévu le 25 juin de 14 heures à 17 heures sur la place du Lac, avant la soirée de clôture le 26 juin de 17h45 à 20h30 à l’Hôtel de Métropole. Une conférence sur le thème "Vieux, vieilles et fier·es" sera donnée en présence de Dominique Lefèvre, membre de l’association GreyPRIDE.

Engagements de la Métropole de Lyon

Depuis plusieurs années maintenant, la Métropole de Lyon s’engage pour lutter contre toute forme de discrimination. En novembre dernier, elle a par exemple signé Le nouveau Plan Local pour l'Égalité, contre la Haine et les Discriminations Anti-LGBTI+ (2024-2026) en partenariat avec les Villes de Lyon et Villeurbanne, la préfecture du Rhône et plusieurs associations.

À l’occasion des JO 2024, la collectivité et le centre LGBTQI+ Lyon avaient dévoilé une vaste campagne de sensibilisation mettant en scène des réalités vécues par les personnes queer. Elle sera de nouveau visible tout le mois juillet.

