Pollution à Lyon : la qualité de l'air restera moyenne ce vendredi

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, la qualité de l'air devrait rester moyenne à bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Alors que de nouveaux orages sont attendus à Lyon et dans la région lyonnaise ce vendredi 6 juin 2025, la qualité de l'air dans la métropole de Lyon devrait rester moyenne à bonne.

L'augmentation du rayonnement solaire devrait etre à l'origine de concentrations d'ozone plus élevées explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans l'est de l'agglomération lyonnaise. Seules les concentrations en particules fines et en dioxyde de soufre seront bonnes ce vendredi à Lyon.