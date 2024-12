Lundi 9 décembre, la Ville de Lyon a signé la Charte d'engagement LGBT+, un document visant à promouvoir l'inclusion des personnes LGBTI+ dans le monde du travail.

En 2023, 168 actes anti-LGBTQ+ avaient été recensés dans le seul département du Rhône. Cette année, la Ville de Lyon poursuit son engagement et signe la Charte d'engagement LGBT+ de l'association l'Autre Cycle. Un document qui fixe un cadre pour les employeurs, visant à garantir un environnement de travail inclusif.

" À Lyon, nous refusons que la peur ou la haine dictent la vie de quiconque. Face à la montée des discriminations, Lyon agit avec conviction pour devenir un refuge, une ville où chacun peut vivre pleinement, sans crainte ni masque", affirme Grégory Doucet, avant de poursuivre : "Chaque habitant, chaque employé de cette ville, doit pouvoir vivre et travailler librement. L’égalité et la liberté ne sont pas des options : elles sont des fondements indispensables d’une société juste et digne."

La municipalité s'engage

En signant cette charte, la municipalité s'engage à intégrer plusieurs principes concernant sa gestion des ressources humaines et ses interactions avec les citoyens. Parmi ceux-ci, le développement des programmes de formation afin de sensibiliser les agents municipaux aux questions LBTQI+. La révision de certaines politiques internes afin de supprimer toute forme de discriminations existantes, la mise en place de dispositif de soutien. Ou encore, la promotion de l'inclusion de l'acceptation et du respect dans l'ensemble de la société lyonnaise.

"La mission de L’ Autre Cercle est de promouvoir un environnement professionnel où chaque personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, peut évoluer librement et sereinement", explique Adrien Figula- Letort, Président de L’Autre Cercle Auvergne-Rhône-Alpes.

Une signature s'intégrant pleinement dans l'engagement de la Ville de Lyon, à promouvoir l'inclusion et la diversité dans tous les domaines.

