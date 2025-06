Mercredi 4 juin, l'entreprise lyonnaise Spash a présenté "game analyzer", un nouveau concept d'analyse de match de padel basé sur l'intelligence artificielle.

Utiliser l'intelligence artificielle pour réimaginer le sport indoor ? C'est le défi que se sont lancés les Lyonnais Guillaume Noé et Tristan Vernay via leur entreprise Spash. Tout commence en 2018. Cette année-là, Guillaume et Tristan, deux amis passionnés de sport, se lancent dans un concept sportif innovant. L'idée : installer des caméras sur les terrains de sport afin d'enregistrer les performances des sportifs et de leur partager.

D'abord imaginé sous forme de caméras installées en terrain de foot indoor, le prototype a désormais bien évolué. Aujourd'hui, Spash est présent partout en France et s'est même expatrié à l'étranger. Si son offre reste ouverte à plusieurs sports indoors l'entreprise lyonnaise a décidé de pousser le curseur sur un sport en plein essor : le padel.

Son prototype a lui aussi bien changé, comme le témoigne "Match Analyser". Une nouvelle fonctionnalité de Spash basée sur l'intelligence artificielle, présentée mercredi 4 juin à "Esprit Padel" de Saint-Priest. "Avec Match Analyzer, nous ne nous contentons plus de filmer les matchs", explique Tristan Verney, cofondateur et SEO de Spash. Il poursuit : "Chaque échange est analysé, chaque statistique rendue utile, claire et instantanée."

Sur son territoire, la France compte aujourd'hui plus de 3000 terrains de padel, dont 1000 construites sur l'année 2024. Le nombre de clubs est quant à lui passé de 628 en 2022 à 925 en 2023. A Lyon, quatre nouveaux terrains de padel devraient voir le jour d'ici juin 2025.

Comment ça fonctionne ?

Mais alors Match Analyzer, comment ça fonctionne ? Pour les joueurs, son principe est simple. Comme dans l'ancienne version des écrans Spash, chaque terrain est équipé de deux écrans tactiles, disposés de part et d'autre du filet. Les deux adversaires sont invités à appuyer sur l'écran et choisir leur temps de jeu pour commencer une partie. Une fois le jeu lancé, les sportifs peuvent entrer manuellement les scores. Un bouton "buzz", leur permet d'enregistrer leur "highlights" du jeu et de les ranger par catégories, type "coup de bol" ou "fails". Pour un coaching plus pointu, les vidéos peuvent être revues directement sur le terrain. Un stylo tactile est également à disposition pour écrire et dessiner sur l'image.

Ecran disposé dans la double vitre du terrain.

Une fois le match terminé, les joueurs sont invités à le visionner en replay dans le bar du club ou sur l'application mobile de Spash. C'est à ce moment précis que l'utilisation de l'intelligence artificielle intervient. Analysées par la caméra IA installée au-dessus du terrain, les statistiques sont transmises directement sur la télévision.

Caméra IA, installée au dessus du terrain.

Chaque joueur peut alors visionner ses actions importantes, directement identifiées par l'intelligence artificielle. Un classement du meilleur joueur par moyenne de points gagnés et d'actions réalisées est également disponible. Chaque sportif se voit attribuer des badges et des "surnoms" suivant ses méthodes de jeu. Parmi eux le badge "out of the zoo", désigne le joueur le plus présent dans le "no man's land", tandis que les meilleurs lobs sont récompensés par un autre type de trophée. Des conseils et détails plus approfondis sur le match sont également disponibles directement sur l'application ou sur l'écran du club.

Conseils générés directement par l'intelligence artificielle.

Calcul de statistiques par l'IA

Afin de donner un maximum de données, les statistiques sont entièrement calculées par l'intelligence artificielle. Ces dernières sont analysées par la caméra du terrain. Grâce à l'intelligence artificielle, le système détecte automatiquement les échanges, les mouvements et reconnaît les joueurs.

Joueur détecté et analysé par l'IA.

Les données sont structurées autour de trois piliers : le placement, permettant de visualiser les zones d’occupation du terrain et d'optimiser ses déplacements. La tactique, utilisée pour décoder les choix de jeu et repérer les schémas récurrents. Enfin, la technique est utilisée afin d'évaluer la qualité et la variété des coups. Parmi les indicateurs suivis : l'occupation du "no man's land", la fréquence des montées au filet ou encore la précision des lobs.

Les statistiques analysent toutes les actions des joueurs et les comparent aux performances d'un professionnel.

Chaque joueur remporte des trophées personnalisés suivant son jeu.

Passer du bon temps, créer du lien

Si l'outil peut sembler équivalent à un entraîneur, Tristan Vernay le précise : "Spash n'est pas là pour remplacer un coach, mais pour apporter des précisions." Le game analyzer à plutôt été pensé dans une perspective de "fun" et comme un avantage concurrentiel immédiat pour le club qui le possède. "L'objectif, c'est vraiment que les joueurs viennent se poser autour d'un verre pour observer leur match, leurs statistiques tout en créant du lien", souligne Sébastien Cornet, gérant de l'esprit padel de Saint-Priest. Une manière de donner envie aux joueurs de revenir et de partager leurs performances.

A terme, game analyzer devrait se développer dans d'autres sports indoors tels que le five et le tennis. Spash aimerait également continuer de faire évoluer son offre. L'objectif final de la start-up étant de catégoriser les joueurs selon leurs points forts et faibles pour les mettre en contact avec d'autres sportifs au jeu similaire.

Lire aussi :