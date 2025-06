Un vendredi entre soleil et orages à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une nouvelle journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 6 juin avec un risque orageux s'accentuant en seconde partie de journée.

La semaine va se terminer comme elle avait débuté. Avec un temps lourd et des orages. Ce vendredi 6 juin, à la veille du weekend de la Pentecôte, le temps à Lyon sera partagé entre nuages et éclaircies avec un risque orageux s'accentuant en seconde partie de journée et surtout en soirée.

Côté températures il fera de nouveau lourd ce vendredi avec un thermomètre qui affiche déjà 18 degrés ce matin et qui atteindra les 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.