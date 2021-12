Lyon : des salariés de la santé et du social, en grève, manifestent mardi 7 décembre

Pour l'amélioration de leurs conditions de travail et plus de moyens pour les secteurs de la santé et du social, les syndicats appellent à une journée de mobilisation mardi 7 décembre. Une manifestation est prévue à Lyon.

Le rendez-vous est donné mardi 7 décembre à 13h30 sur la place Jean Macé à Lyon (7e), pour une manifestation en direction de la préfecture. Les syndicats CGT Santé et Action Sociale, et Sud Santé Sociaux, appellent à se mobiliser pour plus de moyens financiers, matériels et humains dans le secteur du social, médico-social et de la santé. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats pour la journée du 7 décembre.

Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, personnel médical et paramédical... les agents de la santé et du social se mobilisent pour une ouverture de places et dans le social, sanitaire et médico-social et l’ouverture de lits dans la santé, et des embauches dans ces domaines. Ils demandent également une revalorisation salariale d'au moins 300 €, une convention collective unique et un plan de formation.

Durant cette mobilisation, les manifestants feront un "sit-in allongé pour dénoncer que le gouvernement, les organisations patronales et nos employeurs tuent nos secteurs du social, médico-social et de la santé". Des salariés non-soignants des secteurs social ou médico-social demandent à être inclus aux revalorisations prévues dans le Ségur, grand plan d'investissement post-covid dans la santé.