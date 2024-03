Menaces et atteintes à la laïcité dans l'enseignement : "une forme d'omerta"

Le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet est le co-rapporteur d'une mission de contrôle sur les pressions et agressions dont sont victimes les enseignants. Selon ses conclusions, presque 10 % d'entre eux ont déjà été menacés dans l'exercice de leurs fonctions.

"Les insultes, menaces, pressions et agressions constituent désormais le quotidien des enseignants ainsi que de l’ensemble du personnel administratif." Les conclusions de la mission conjointe de contrôle sur les pressions et agressions dont sont victimes les enseignants en France, sont sévères. Initiée à la demande de la famille de Samuel Paty, professeur assassiné en octobre 2020 après avoir notamment montré des caricatures du prophète Mahomet en classe, elle révèle que les problématiques d'atteinte à la laïcité et de menaces concernent "tous les territoires, aussi bien ruraux qu'urbains, favorisés ou populaires".

"Le principal motif de contestation de l'autorité relève de la laïcité qui est mal comprise" François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône

Co-rapporteur, le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet se félicite auprès de Lyon Capitale d'avoir pu recueillir une "parole libre", loin "d'une forme d'omerta" et de la "consécration du pas de vague". "Il ne peut y avoir de solution efficace que s'il y a une vérité dans le constat", juge-t-il. Ainsi, sur l'année scolaire 2021-2022, deux tiers des établissements du secondaire déclarent au moins un incident grave. Selon les conclusions du rapport, la violence à l'école, qui "n'est pas nouvelle", "connait ces dernière années une ampleur croissante et généralisée".

56 % des enseignants se sont déjà autocensurés

Selon les données de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, en 2021-2022, 37 700 enseignants du 1er degré ont été menacés avec ou sans objet dangereux, soit presque 10 % du personnel. "Il y a un constat important, c'est que le principal motif de contestation de l'autorité relève de la laïcité qui est mal comprise", relève François-Noël Buffet. Face à ces pressions, 56 % des enseignants du secondaire public déclarent s'être déjà autocensurés pour éviter de possibles incidents portant sur les question de religion en 2021. Ils n'étaient que 36 % en 2018. "Les professeurs se sentent isolés, il faut casser cela avec des référents laïcité pour que l'information soit partagée", appuie le sénateur du Rhône.

Le rapport recommande ainsi d'élaborer dans chaque établissement un projet "incluant des actions relatives aux valeurs de la République et à la laïcité", de "garantir la formation des futurs enseignants à la promotion des valeurs de la République et de la laïcité dans le cadre spécifique scolaire" ou encore de "créer une sanction pénale, sur le modèle de la sanction pour non-respect de l'obligation d'assiduité scolaire, pour non-respect répété des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements". "Les professeurs sont motivés, il faut leur donner des outils. L'interdiction de l'abaya est un exemple symbolique de l'attitude à tenir. Clarté et fermeté", conclut François-Noël Buffet.

