En 2021, Lyon fait partie des leaders mondiaux du tourisme responsable

Lyon fait un bond au classement de référence pour le tourisme durable.

Le classement mondial de référence pour le tourisme durable (Global Destination Sustainability Index), a été publié mardi 26 octobre à l’occasion du Congrès de l’International Congress and Convention Association (ICCA). Lyon enregistre une progression de 34 points par rapport à l’année précédente ce qui porte son score à 80 % pour l’année 2021. Le comité du GDS-Index a d’ailleurs attribué à Lyon le trophée de la meilleure progression dans le classement.

Ce résultat place Lyon en tête des destinations françaises, et parmi les leaders mondiaux, qui adoptent une stratégie en faveur d’un tourisme plus responsable. « Participer au GDS-index est pour Lyon l’opportunité de valoriser l’ensemble de ses initiatives et de démontrer par la preuve concrète, la transition de ses métiers et de son activité touristique », a annoncé ONLYLYON Tourisme.

