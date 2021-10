World travel awards : Lyon couronnée deuxième meilleure destination urbaine d'Europe

Lyon décroche la deuxième place aux World travel awards dans la catégorie de la meilleure destination urbaine d’Europe 2021.

Créé en 1993, le prix World travel awards récompense l'excellence en matière de tourisme, dans différentes catégories. Pour cette édition 2021, Lyon se retrouve en deuxième place du podium de la meilleure destination urbaine d'Europe.

"Cette 2ème place récompense un modèle de tourisme lyonnais et notamment les efforts de notre métropole pour développer un tourisme plus responsable", se réjouit François Gaillard, directeur général chez Only Lyon. "Cette victoire peut faire la fierté des habitants de la métropole de Lyon et de tous les professionnels du tourisme, de la culture, de la gastronomie et de l’événementiel", félicite-t-il. Il se confiait dans nos colonnes en avril 2021 sur la nomination de Lyon dans les 12 finalistes.

En 2016, Lyon avait déjà remporté la première place dans la catégorie "meilleure destination européenne du week-end".