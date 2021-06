Élections régionales à Lyon : à la veille du second tour, il est encore temps de faire une procuration

En théorie, il n’y a pas de date limite pour établir une procuration pour les élections. Toutefois, plus elle est faite tardivement moins il y a de chance qu’elle soit enregistrée à temps. Si vous n’en avez pas encore fait la demande, privilégiez donc le service en ligne MaProcuration, qui permet d’accélérer la procédure.

Le premier tour des élections régionales et départementales, le 19 juin, avait été marqué par une très forte abstention, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où 67,41 % des électeurs ne s’étaient pas déplacés aux urnes.

Ce dimanche 27 juin, se déroule le second tour du scrutin et si vous pensez ne pas pouvoir vous déplacer pour voter il n’est, en théorie, pas trop tard pour établir une procuration. Il n’existe pas de date limite pour en faire la demande, mais dans les faits plus une procuration est réalisée tardivement moins elle a de chance d’être enregistrée à temps, car il faut qu’elle soit acheminée dans la commune où vous êtes inscrit. Néanmoins, depuis le 6 avril le service public propose une nouvelle démarche dématérialisée pour établir sa procuration, qui permet d’accélérer la procédure.

Procuration dématérialisée

Pour cela, il faut vous rendre sur le site MaProcuration, où vous devrez vous identifier avec votre compte FranceConnect, qui sert à accéder aux différents services publics (santé, impôts, etc.). Une fois connecté, vous pourrez remplir votre procuration en ligne, veillez à conserver le numéro qui vous sera donné à la fin de la procédure. Il vous sera demandé, ainsi qu’une pièce d’identité, lors de votre déplacement à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal d'instance (dont dépend votre domicile ou lieu de travail), pour faire valider votre demande. Vous recevrez ensuite un mail confirmant l’enregistrement de votre procuration en mairie.

Si vous ne souhaitez pas suivre la procédure en ligne vous pouvez toujours utiliser la démarche classique, qui consiste à remplir un formulaire Cerfa. Celui-ci peut être téléchargé sur internet ou récupérer en gendarmerie, au commissariat ou au tribunal. Toutefois, à la veille du scrutin il n’ y a pas de garantie que votre demande arrive à temps dans la mairie dont vous dépendez.

