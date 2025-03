Illustration PCF. (Photo by Lageat Perroteau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les élus communistes lyonnais fustigent la candidature de l'ancienne adjointe à la Ville de Lyon et prônent l'union pour les élections municipales de 2026.

En réaction à la candidature désormais officielle de Nathalie Perrin-Gilbert aux élections municipales de 2026 à Lyon, les élus communistes lyonnais appellent à nouveau à l'union de la gauche. Comme ils l'avaient fait, début mars, concernant les élections métropolitaines en écho aux propos d'élus de La France insoumise appelant à exclure le Parti socialiste du Nouveau front populaire lors des élections locales.

Dans un communiqué signé par plusieurs élus, dont Michèle Picard et Pierre-Alain Millet, le Parti communiste français (PCF) rappelle que l'ancienne maire du 1er arrondissement et ex-adjointe à la culture de Grégory Doucet "s’est fâchée, d’abord, avec les socialistes, puis avec les insoumis, enfin récemment avec les écologistes". Et d'ajouter : "Nous ne croyons pas au sauveur suprême, ni en homme ni en femme, pour résoudre cette crise de la gauche, la crise démocratique et la crise de l’extrême-droite".

Malgré des différents affichés au cours de l'actuel mandat aux côtés des écologistes, notamment à la Métropole sur la question de la Zone à faibles émissions (ZFE), les élus communistes souhaitent représenter un visage uni en 2026, avec les "forces progressistes" du Nouveau front populaire. "Ce n’est utile que pour construire, avec les Lyonnais, un programme pour les mobilités, le logement, la jeunesse, l’éducation, la santé, le travail…" insistent-ils.