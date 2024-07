Élections législatives : tout savoir sur la 9e circonscription du Rhône avant le second tour

A quelques jours du second tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux d'un scrutin historique, circonscription par circonscription. Zoom sur la neuvième.

Dans cette circonscription de Villefranche et du Beaujolais, le désistement du candidat NFP qui a recueilli près de 24 % des suffrages exprimés au premier tour, pourrait permettre au député LR sortant Alexandre Portier de conserver son siège, malgré les dix points qui le séparent du candidat Reconquête soutenu par le RN arrivé en tête avec 35,4 % des voix.

Les qualifiés au second tour

Alexandre Portier, LR, député sortant

Patrick Louis, Reconquête soutenu par le RN

Les résultats des précédents scrutins

Premier tour des élections législatives anticipées :

Patrick Louis (RN / Reconquête / LR) - 35,41%

Alexandre Portier (LR) - 25,41%

Jean-Henri Soumireu-Lartigue (PS / Front Populaire) - 23,25%

Antoine Laurent (Renaissance) -14,38%

Damien d'Autryve (Régions et Peuples Solidaires) - 0,89%

Chantal Helly (Lutte ouvrière) - 0,67%

Élections européennes :

Rassemblement national : 34,33 %

Renaissance : 15,56 %

Parti socialiste : 11,24 %

Les Républicains : 9,05 %

LFI : 7,95 %

Reconquête : 6,6 %

Les Écologistes : 4,93 %

Second tour des élections législatives 2022 :

Les Républicains (Alexandre Portier) : 61,51 %

Renaissance (Ambroise Méjean) : 38,49 %

L'enjeu : un front républicain pour sauver le député sortant Alexandre Portier ?

Arrivé en tête avec plus de 35 % des suffrages exprimés, le candidat Reconquête soutenu par le RN, Patrick Louis, peut espérer faire un percée dans le Rhône. L'inconnue de ce second tour est ainsi la capacité des électeurs du Nouveau front populaire à voter pour un candidat Les Républicains pour barrer la route au Rassemblement national. Alexandre Portier devra récupérer plus de la moitié des voix obtenues par le candidat PS, loin d'être une promenade de santé donc.