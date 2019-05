Élections européennes : les résultats à Lyon et par arrondissements

Vague verte à Lyon pour ces élections européennes 2019. Si La République en Marche est en tête dans la grande majorité des arrondissements, Europe Écologie Les Verts réalise d'excellents scores. Découvrez les résultats pour Lyon et chaque arrondissement.

À l'heure des marches pour le climat, du débat autour de l'autoroute urbaine de l'anneau des sciences et des pics de pollution, Europe Écologie Les Verts s'est imposé comme la deuxième force politique à Lyon lors de ces élections européennes. La République en Marche arrive en tête dans l'ensemble des arrondissements de Lyon à l’exception du 1er où ce sont les Verts qui se sont imposés (29,83 %, contre 23,70 % pour la liste LREM). À un an des élections municipales et métropolitaines, les cartes sont rebattues.

Les résultats pour Lyon :

Abstention : 42,68 %

Votants : 57,32 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 43 626 16,21 28,76 EUROPE ÉCOLOGIE 31 733 11,79 20,92 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 15 697 5,83 10,35 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 15 544 5,77 10,25 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 11 301 4,20 7,45 LA FRANCE INSOUMISE 8 904 3,31 5,87 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 5 851 2,17 3,86 LES EUROPÉENS 3 519 1,31 2,32 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 3 177 1,18 2,09 URGENCE ÉCOLOGIE 3 003 1,12 1,98 PARTI ANIMALISTE 2 386 0,89 1,57 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 2 330 0,87 1,54 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 1 517 0,56 1,00 PARTI PIRATE 766 0,28 0,50 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 726 0,27 0,48 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 398 0,15 0,26 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 311 0,12 0,21 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 207 0,08 0,14 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 185 0,07 0,12 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 108 0,04 0,07 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 80 0,03 0,05 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 58 0,02 0,04 DÉCROISSANCE 2019 56 0,02 0,04 À VOIX ÉGALES 51 0,02 0,03 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 43 0,02 0,03 ALLONS ENFANTS 28 0,01 0,02 LISTE DE LA RECONQUÊTE 23 0,01 0,02 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 19 0,01 0,01 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 18 0,01 0,01 ÉVOLUTION CITOYENNE 14 0,01 0,01 NEUTRE ET ACTIF 9 0,00 0,01 LA LIGNE CLAIRE 6 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 2 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 1er arrondissement de Lyon

Abstention : 39,45 %

Votants : 60,55 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés EUROPE ÉCOLOGIE 2 911 17,86 29,83 RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 2 312 14,19 23,70 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 918 5,63 9,41 LA FRANCE INSOUMISE 893 5,48 9,15 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 607 3,72 6,22 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 521 3,20 5,34 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 510 3,13 5,23 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 321 1,97 3,29 URGENCE ÉCOLOGIE 216 1,33 2,21 LES EUROPÉENS 113 0,69 1,16 PARTI ANIMALISTE 104 0,64 1,07 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 103 0,63 1,06 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 62 0,38 0,64 PARTI PIRATE 52 0,32 0,53 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 43 0,26 0,44 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 19 0,12 0,19 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 18 0,11 0,18 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 10 0,06 0,10 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 8 0,05 0,08 DÉCROISSANCE 2019 5 0,03 0,05 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 3 0,02 0,03 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 3 0,02 0,03 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 2 0,01 0,02 LISTE DE LA RECONQUÊTE 2 0,01 0,02 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 1 0,01 0,01 ALLONS ENFANTS 0 0,00 0,00 LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 0 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 0 0,00 0,00 À VOIX ÉGALES 0 0,00 0,00 ÉVOLUTION CITOYENNE 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 2e arrondissement

Abstention : 37,98 %

Votants : 62,02 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 3 476 19,40 31,71 EUROPE ÉCOLOGIE 1 922 10,73 17,53 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 1 906 10,64 17,39 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 1 071 5,98 9,77 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 648 3,62 5,91 LA FRANCE INSOUMISE 386 2,15 3,52 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 315 1,76 2,87 LES EUROPÉENS 248 1,38 2,26 URGENCE ÉCOLOGIE 210 1,17 1,92 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 183 1,02 1,67 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 158 0,88 1,44 PARTI ANIMALISTE 132 0,74 1,20 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 94 0,52 0,86 PARTI PIRATE 44 0,25 0,40 À VOIX ÉGALES 34 0,19 0,31 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 30 0,17 0,27 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 30 0,17 0,27 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 11 0,06 0,10 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 11 0,06 0,10 LISTE DE LA RECONQUÊTE 10 0,06 0,09 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 8 0,04 0,07 DÉCROISSANCE 2019 7 0,04 0,06 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 6 0,03 0,05 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 6 0,03 0,05 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 4 0,02 0,04 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 3 0,02 0,03 ÉVOLUTION CITOYENNE 3 0,02 0,03 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 2 0,01 0,02 LA LIGNE CLAIRE 2 0,01 0,02 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 1 0,01 0,01 ALLONS ENFANTS 0 0,00 0,00 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 3e arrondissement

Abstention : 41,34 %

Votants : 58,66 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 9 114 17,13 29,70 EUROPE ÉCOLOGIE 6 394 12,01 20,84 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 3 044 5,72 9,92 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 3 021 5,68 9,85 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 2 442 4,59 7,96 LA FRANCE INSOUMISE 1 657 3,11 5,40 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 1 137 2,14 3,71 LES EUROPÉENS 813 1,53 2,65 URGENCE ÉCOLOGIE 608 1,14 1,98 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 596 1,12 1,94 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 472 0,89 1,54 PARTI ANIMALISTE 468 0,88 1,53 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 339 0,64 1,10 PARTI PIRATE 168 0,32 0,55 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 132 0,25 0,43 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 70 0,13 0,23 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 55 0,10 0,18 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 37 0,07 0,12 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 31 0,06 0,10 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 29 0,05 0,09 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 20 0,04 0,07 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 15 0,03 0,05 DÉCROISSANCE 2019 7 0,01 0,02 LISTE DE LA RECONQUÊTE 4 0,01 0,01 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 3 0,01 0,01 À VOIX ÉGALES 3 0,01 0,01 ÉVOLUTION CITOYENNE 2 0,00 0,01 ALLONS ENFANTS 1 0,00 0,00 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 1 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 1 0,00 0,00 LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 4e arrondissement

Abstention : 37,05 %

Votants : 62,95 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 3 839 17,20 27,72 EUROPE ÉCOLOGIE 3 437 15,40 24,82 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 1 217 5,45 8,79 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 1 215 5,44 8,77 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 1 084 4,86 7,83 LA FRANCE INSOUMISE 855 3,83 6,17 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 621 2,78 4,48 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 352 1,58 2,54 URGENCE ÉCOLOGIE 299 1,34 2,16 LES EUROPÉENS 247 1,11 1,78 PARTI ANIMALISTE 204 0,91 1,47 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 158 0,71 1,14 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 105 0,47 0,76 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 61 0,27 0,44 PARTI PIRATE 60 0,27 0,43 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 32 0,14 0,23 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 23 0,10 0,17 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 10 0,04 0,07 DÉCROISSANCE 2019 7 0,03 0,05 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 5 0,02 0,04 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 5 0,02 0,04 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 4 0,02 0,03 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 3 0,01 0,02 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 3 0,01 0,02 LA LIGNE CLAIRE 2 0,01 0,01 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 1 0,00 0,01 ÉVOLUTION CITOYENNE 1 0,00 0,01 ALLONS ENFANTS 0 0,00 0,00 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0 0,00 0,00 LISTE DE LA RECONQUÊTE 0 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00 À VOIX ÉGALES 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 5e arrondissement

Abstention : 41,27 %

Votants : 58,73 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 5 071 18,25 31,60 EUROPE ÉCOLOGIE 2 980 10,73 18,57 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 1 842 6,63 11,48 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 1 707 6,14 10,64 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 1 107 3,98 6,90 LA FRANCE INSOUMISE 799 2,88 4,98 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 531 1,91 3,31 LES EUROPÉENS 410 1,48 2,55 URGENCE ÉCOLOGIE 345 1,24 2,15 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 285 1,03 1,78 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 270 0,97 1,68 PARTI ANIMALISTE 253 0,91 1,58 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 165 0,59 1,03 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 62 0,22 0,39 PARTI PIRATE 56 0,20 0,35 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 47 0,17 0,29 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 41 0,15 0,26 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 26 0,09 0,16 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 11 0,04 0,07 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 9 0,03 0,06 ALLONS ENFANTS 8 0,03 0,05 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 7 0,03 0,04 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 5 0,02 0,03 À VOIX ÉGALES 3 0,01 0,02 DÉCROISSANCE 2019 2 0,01 0,01 LA LIGNE CLAIRE 2 0,01 0,01 LISTE DE LA RECONQUÊTE 1 0,00 0,01 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 1 0,00 0,01 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 1 0,00 0,01 ÉVOLUTION CITOYENNE 1 0,00 0,01 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 6e arrondissement

Abstention : 38,20 %

Votants : 61,80 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 6 853 22,21 36,43 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 3 432 11,12 18,24 EUROPE ÉCOLOGIE 2 998 9,72 15,93 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 1 680 5,45 8,93 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 1 002 3,25 5,33 LA FRANCE INSOUMISE 558 1,81 2,97 LES EUROPÉENS 459 1,49 2,44 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 437 1,42 2,32 URGENCE ÉCOLOGIE 295 0,96 1,57 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 258 0,84 1,37 PARTI ANIMALISTE 223 0,72 1,19 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 205 0,66 1,09 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 120 0,39 0,64 PARTI PIRATE 76 0,25 0,40 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 45 0,15 0,24 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 38 0,12 0,20 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 31 0,10 0,16 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 28 0,09 0,15 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 27 0,09 0,14 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 15 0,05 0,08 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 12 0,04 0,06 ALLONS ENFANTS 5 0,02 0,03 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 5 0,02 0,03 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 4 0,01 0,02 À VOIX ÉGALES 3 0,01 0,02 DÉCROISSANCE 2019 2 0,01 0,01 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 1 0,00 0,01 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 1 0,00 0,01 ÉVOLUTION CITOYENNE 1 0,00 0,01 LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00 LISTE DE LA RECONQUÊTE 0 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 7e arrondissement

Abstention : 43,30 %

Votants : 56,70 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 5 121 13,57 24,36 EUROPE ÉCOLOGIE 5 085 13,48 24,18 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 2 196 5,82 10,44 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 1 733 4,59 8,24 LA FRANCE INSOUMISE 1 476 3,91 7,02 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 1 444 3,83 6,87 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 1 008 2,67 4,79 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 537 1,42 2,55 LES EUROPÉENS 479 1,27 2,28 PARTI ANIMALISTE 464 1,23 2,21 URGENCE ÉCOLOGIE 415 1,10 1,97 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 323 0,86 1,54 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 202 0,54 0,96 PARTI PIRATE 131 0,35 0,62 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 118 0,31 0,56 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 112 0,30 0,53 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 48 0,13 0,23 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 37 0,10 0,18 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 24 0,06 0,11 DÉCROISSANCE 2019 16 0,04 0,08 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 14 0,04 0,07 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 10 0,03 0,05 ALLONS ENFANTS 8 0,02 0,04 NEUTRE ET ACTIF 8 0,02 0,04 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 4 0,01 0,02 LISTE DE LA RECONQUÊTE 3 0,01 0,01 À VOIX ÉGALES 3 0,01 0,01 ÉVOLUTION CITOYENNE 3 0,01 0,01 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 2 0,01 0,01 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 2 0,01 0,01 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0 0,00 0,00 LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 8e arrondissement

Abstention : 50,14 %

Votants : 49,86 %

Listes Voix % Inscrits % Exprimés RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 4 722 12,59 25,86 EUROPE ÉCOLOGIE 3 445 9,19 18,87 PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 2 752 7,34 15,07 UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 1 366 3,64 7,48 LA FRANCE INSOUMISE 1 307 3,48 7,16 ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 1 300 3,47 7,12 LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 736 1,96 4,03 LES EUROPÉENS 428 1,14 2,34 POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 424 1,13 2,32 LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 404 1,08 2,21 PARTI ANIMALISTE 319 0,85 1,75 URGENCE ÉCOLOGIE 313 0,83 1,71 ENSEMBLE POUR LE FREXIT 233 0,62 1,28 LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 148 0,39 0,81 PARTI PIRATE 104 0,28 0,57 ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 84 0,22 0,46 ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 61 0,16 0,33 UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 30 0,08 0,16 LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 25 0,07 0,14 PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 17 0,05 0,09 ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 14 0,04 0,08 MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 9 0,02 0,05 À VOIX ÉGALES 4 0,01 0,02 ALLONS ENFANTS 3 0,01 0,02 DÉCROISSANCE 2019 3 0,01 0,02 LISTE DE LA RECONQUÊTE 3 0,01 0,02 ÉVOLUTION CITOYENNE 3 0,01 0,02 DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 1 0,00 0,01 PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 1 0,00 0,01 LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00 NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00 PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00 UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00 UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 0 0,00 0,00

Les résultats pour le 9e arrondissement

Abstention : 50,86 %

Votants : 49,14 %