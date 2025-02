Éboulements en Haute-Savoie : 150 000 euros pour sécuriser la RD907

Suite à des éboulements liés à une forte érosion, l’enrochement de la berge du Giffre fait l’objet d’une réfection et d’une consolidation par des blocs cyclopéens.

Le 20 janvier, le conseil départemental de la Haute-Savoie a engagé des travaux de stabilisation de la berge du Giffre, située à proximité de la RD 907, sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, réputé pour son patrimoine architectural et ses sites naturels classés.

La berge du Giffre, axe stratégique pour la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, est menacée en raison d'une forte érosion. Ce projet, initié pour solidifier l'infrastructure de la berge, représente un investissement avoisinant les 150 000 euros, financé à 100% par le département de Haute-Savoie. La consolidation se fait à l’aide de "blocs cyclopéens" - entre une et trois tonnes chacun - visant à prévenir tout risque d’effondrement et à garantir la pérennité du réseau routier, essentiel pour les habitants et les acteurs économiques locaux.

Suite à des éboulements liés à une forte érosion, l’enrochement de la berge du Giffre fait l’objet d’une réfection et d’une consolidation par des blocs cyclopéens.



La fin des travaux en février

La première phase des travaux, réalisée en décembre 2024, a permis de soutenir provisoirement l’enrochement de trois mètres de haut. Depuis le 20 janvier, les travaux de consolidation définitive sont en cours. Ils consistent en l’installation d’un batardeau pour protéger les zones d’intervention, ainsi que la création d’une piste d’accès. À noté que la circulation est alternée sur la RD907 durant la totalité de la durée des travaux.

Mardi 4 février dernier, les élus du conseil départemental de Haute-Savoie, Lionel Tardy (vice-président délégué aux routes) et Marie-Antoinette Métral (conseillère départementale du canton), ont fait un point sur l’avancée des travaux qui devraient se terminer d'ici la fin du mois de février.