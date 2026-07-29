Du soleil et jusqu'à 40 degrés ce mercredi à Lyon

C'est une journée ensoleillée et caniculaire qui attend toute la région lyonnaise ce mercredi 29 juillet avec un thermomètre qui devrait se rapprocher des 40 degrés dans l'après-midi.

Il va de nouveau faire très chaud à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 29 juillet. Alors que le soleil brillera du matin au soir, les températures vont de nouveau s'envoler.

S'il fait déjà 22 degrés ce mercredi matin le mercure atteindra les 40 degrés au cours de l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison alors que certains record de chaleur pourrait tomber.