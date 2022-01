Du nouveau à la tête de la préfecture de l’Ain, la préfète Bigot-Dekeyzer attendue d’ici fin janvier

Prononcé en Conseil des ministres le 12 janvier, le changement de direction à la tête de la préfecture de l’Ain est attendu d’ici la fin du mois. Avec la nomination de Cécile Bigot-Dekeyzer, pour la seconde fois une préfète s’installera à Bourg-en-Bresse.

Ça bouge à la tête de la préfecture de l’Ain en ce début d’année. Près d’un an et demi après sa nomination avenue d’Alsace-Lorraine, à Bourg-en-Bresse, Catherine de La Robertie va quitter ses fonctions et laisser sa place à l’actuelle préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer, également passée par la préfecture des Hautes-Alpes.

Validée en Conseil des ministres le 12 janvier, sur proposition du ministre de l’Intérieur, la nomination dans l’Ain de la native de Boulogne-Billancourt devrait se faire avant le mois de février, dans les derniers jours de janvier, mais une date précise n’a pas encore été fixée laisse-t-on entendre du côté de la préfecture.

De son côté, Catherine de La Robertie ne devrait pas retrouver d’emploi de préfète territoriale pour le moment et les discussions concernant la suite de sa carrière se poursuivent.