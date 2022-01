La préfecture du Rhône accueille Salwa Philibert, nouvelle sous-préfète chargée de la politique de la ville

Depuis lundi 31 janvier 2022, Salwa Philibert a pris ses fonctions de sous-préfète, chargée de la politique de la ville dans le Rhône.

Occupé depuis 2019 par David Roche, le siège de sous-préfet du Rhône chargé de la politique de la ville a trouvé sa nouvelle titulaire. Salwa Philibert a été nommée par un décret du Président de la République en date du 10 janvier 2022. Elle prend ses fonctions ce lundi 31 janvier 2022.

La nouvelle sous-préfète a été formée à l’Institut régional d’administration de Nantes après avoir obtenu un diplôme d’Études Approfondies de droit public et un Master 2 d’Administration Économique et Social. Avant son arrivée à Lyon, elle était directrice du Handicap de la région Centre- Val de Loire pour la Banque des territoires à Orléans.

Salwa Philibert sera en charge des quartiers prioritaires de la ville, au nombre de 43 dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Pour définir ces quartiers, un critère unique est retenu : la part de la population ayant un revenu inférieur à 11 250 euros par an. Ils subissent notamment un chômage et un décrochage scolaire plus élevés qu’ailleurs, et des difficultés d’accès aux services et aux

soins. La politique de la ville vise à réduire les inégalités et les écarts de développement entre ces quartiers défavorisés et le reste du territoire.