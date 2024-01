Des menaces d'enlèvement d'enfants publiées sur les réseaux sociaux suscitent l'inquiétude à Valence (Drôme), où la mairie a décidé de renforcer son dispositif de sécurité devant deux écoles.

"On enlève des gamines de la ZUP ? Oui ou non ?". Voilà le sondage qu’ont découvert nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche ce week-end sur Instagram. Des menaces d’enlèvement qui ont particulièrement inquiété les parents du quartier du Plan, situé dans la "zone à urbaniser en priorité" (ZUP), à Valence. En réaction, la mairie et son édile, Nicolas Daragon, ont décidé de renforcer la sécurité devant les écoles Pierre Brossolette et Jules Vallès dès ce lundi 15 janvier.

Des policiers municipaux déployés

Un équipage de policiers municipaux a été déployé devant chaque école en attendant que les auteurs de ce sondage soient retrouvés. Contacté par Lyon Capitale ce lundi matin, le maire Les Républicains du chef-lieu de la Drôme, affirme prendre "les choses au sérieux" et avoir pris "toutes les mesures nécessaires" pour garantir la sécurité des élèves. Nicolas Daragon appelle également au calme, rappelant qu'il ne s'agit "que d'une publication sur les réseaux sociaux." Par ailleurs, l'élu confirme qu'il portera bien plainte dans la journée pour troubles à l'ordre public.

Une rencontre entre la mairie et le collectif de parents d’élèves du quartier du Plan doit également se tenir dans la semaine. En parallèle, selon nos confrères de BFMTV, le collectif a écrit une lettre au Premier ministre, Gabriel Attal, afin de faire entendre son inquiétude.