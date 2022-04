Gregory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a réagi dimanche soir au micro de Lyon Capitale au résultat du 2e tour de la présidentielle et se projette déjà sur les législatives.

Soutien de Yannick Jadot au 1er tour (4,7%), Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait ensuite appelé à voter Emmanuel Macron au 2nd pour faire barrage à Marine Le Pen. "Nos institutions républicaines sont sauvegardées", a expliqué Grégory Doucet dimanche soir après la réélection du président de la République pour les 5 prochaines années.

Le maire de Lyon est déjà tourné vers les législatives (les 12 et 19 juin prochain). Il souhaite une grande union de la gauche.

"Macron va présider. A nous d'imposer une cohabitation pour gouverner.. On l'a vu avec cette élection, il y a beaucoup de désespérance et de colère. A nous de construire un nouvel espoir. Nous avons de quoi le construire cet espoir si nous savons rassembler de manière plurielle les mouvements de l'écologie avec les mouvements de la gauche pour présenter une autre offre politique au moment des législatives", estime Grégory Doucet.

Fort de ses presque 22% au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon est désormais l'homme fort à gauche selon l'écologiste Doucet. "Le leadership issu du 1er tour de la présidentielle est entre les mains de Mélenchon, c'est à lui de mener et de guider les réflexions, sans hégémonie. Ce qui a toujours fait la force des rassemblements, c'est leur pluralisme, c'est leur capacité à ouvrir les bras et à faire venir toutes les énergies. Plus on sera capable de rassembler, plus forts nous seront forts", insiste le maire de Lyon.

A Lyon, au 2e tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a frôlé les 80%.

➡️ Macron : 79,80% soit 164 535 voix

➡️ Le Pen : 20,20% soit 41 643 voix

