Deux universités lyonnaises dans le top 10 des facultés de droit

Le Figaro Étudiant a publié son palmarès des meilleures facultés de droit, parmi lesquelles figurent les universités Lyon 2 et Lyon 3.

La licence de droit est aujourd'hui la formation la plus demandée sur Parcoursup. Ainsi, 310 000 candidats ont formulé au moins un vœu en 2023 pour entrer en première année de droit à l'université. Un succès dû notamment aux nombreux débouchés, comme les métiers d'avocat, magistrat, juriste, notaire ou encore greffier. Et pour la deuxième année consécutive, Le Figaro Étudiant propose un classement des meilleurs facultés françaises.

L'Université Lyon 3 en troisième position

Comme dans la plupart des classements, l'université parisienne Panthéon-Assas prend la première première place, suivie par Panthéon-Sorbonne. Mais cette année, la troisième position est décrochée par l'Université Lyon 3(Jean Moulin), affichant de bons résultats. En effet, 44% des étudiants obtiennent leur licence de droit en trois ans. Qui plus est, 43% des candidats sont admis, avec une moyenne générale au baccalauréat de 13,3/20. En sortie de master, 79% des diplômés trouveraient un d'emploi stable dont 88% de cadres. Ils gagneraient en moyenne 2 200 euros nets par mois.

Lire aussi : Classement des universités: les établissements lyonnais stagnent

La faculté de droit de Lyon 2 (Lumière) obtient quant à elle la 9e place, entre Strasbourg et Rennes. L'établissement d'enseignement supérieur accepterait 46% des candidats à la première année de licence. Ces nouveaux admis obtiennent en moyenne 12/20 au baccalauréat et 72% d'entre eux décrochent leur licence en trois ans. Il s'agit du meilleur taux de réussite du classement. Une fois leur master en poche, 76% obtiennent un emploi stable, rémunéré 2 000 euros nets en moyenne. Enfin, 62% des diplômés deviennent cadres.

Pour réaliser son palmarès, Le Figaro a pris en compte huit critères dont la part de non-admis et la part des licenciés après trois ans. Mais aussi la part d'emplois stables et les revenus en sortie de master. Les données ont notamment été récoltées auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Lire aussi : Classement mondial des universités : Grenoble parmi les 150 meilleurs établissements