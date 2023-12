Lyon : 10 000 euros et plus de 1 000 kilos de kétamine découverts

Le 16 décembre dernier, le contrôle routier de deux jeunes hommes par la police a permis de découvrir près de 10 000 euros et plusieurs grandes quantités de drogues.

Les faits se sont déroulés le 16 décembre à Lyon, rue Paul Bert. La police décide de contrôler une voiture, après que le passager ait jeté un objet ressemblant à un pochon de cocaïne à sa vue. La fouille du véhicule a permis la découverte de plusieurs tickets de jeux ainsi que des stupéfiants et 355 euros. Les deux hommes, âgés de 25 et 26 ans et déjà connus des services de police ont été placés en garde à vue.

Près de 4 000 cachets d'ecstasy

La perquisition chez l’un des suspects a été plus qu’efficace. Sur place ont été retrouvés 10 000 euros, 65 tickets de jeux, ainsi que 3 743 cachets d’ecstasy, plus de 200 grammes de cocaïne, ou encore 1 118 kilos de kétamine et 884 grammes de MDMA. Le domicile du deuxième suspect a également été perquisitionné et a permis à la police de découvrir 1 000 euros et 54 cachets d’ecstasy.

Les deux suspects ont partiellement reconnu les faits. Ils ont été présentés au parquet le 20 décembre et feront l’objet d’une comparution immédiate à délai différé, a indiqué le parquet.