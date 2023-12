Un samedi en orange sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes devraient être chargées ce samedi notamment autour de Lyon.

Après une journée classée rouge ce vendredi, la circulation s'annonce moins difficile ce samedi. Bison futé lève le drapeau orange dans le sens des départs sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, et rouge en région parisienne. Il est ainsi conseillé d'éviter l'autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 7 h à 17 h et l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 11 h à 17 h.

"Au niveau national, les départs pour les vacances de Noël se poursuivront ainsi que les déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile tout au long de la journée", précise Bison futé.