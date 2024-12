Afin d'aider les sinistrés de la tempête Chido ayant ravagé Mayotte le 13 décembre dernier, plusieurs pompiers Rhônalpins se rendront sur l'île dans les prochaines heures.

Suite au passage de la tempête Chido ayant frappé de plein fouet Mayotte le 13 décembre, l'île est confronté à des pénuries d'eau et de nourriture. En raison de larges dégâts, l'électricité, le réseau mobile et Internet ne fonctionnent plus. Afin de soutenir les sinistrés et d'apporter de l'aide sur place, plusieurs pompiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes se rendront sur l'archipel dans les prochaines heures. Parmi eux, les pompiers humanitaires français de Saint-Etienne et le groupe d'intervention de secours de Haute-Savoie.

Une aide de 50 000 euros

La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de débloquer 50 000 euros pour financer le matériel nécessaire et l'intervention des deux ONG de Sapeurs-pompiers.

"Notre Région sait faire preuve de solidarité quand cela est nécessaire, et le passage du cyclone doit inviter toutes les collectivités qui le peuvent à contribuer à l’effort de sauvetage et de reconstruction de Mayotte. Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de prendre part à cet effort pour un territoire déjà en tension", affirme Fabrice Pannekoucke, Président de la région AURA.

