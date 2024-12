Dimanche 15 novembre, une péniche d'habitation désaffectée a pris feu sur la commune de Villefranche-sur-Saône. Aucune victime n'est à déplorer, mais les causes de l'incendie restent pour l'heure inconnues.

Dimanche 15 décembre, une péniche d'habitation désaffectée a pris feu à hauteur du Pont de Jassans, sur la commune de Villefranche-sur-Saône. Un incident survenu aux alentours de 19h30, ayant nécessité la mobilisation d'une trentaine de pompiers venus du Rhône et de l'Ain. De gros moyens terrestres et fluviaux ont été employés, afin de stopper la propagation des flammes et d'épargner la péniche voisine.

Si aucune victime n'est à déplorer, les causes de l'incendie restent pour le moment inconnues.

