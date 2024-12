Des établissements lyonnais parmi les meilleures prépas nationales

Ce mardi, le site l'Etudiant à dévoilé son classement des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles. Résultat, Lyon est plutôt bien classé.

Comme chaque année, le site l'Etudiant à dévoilé son classement des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles. Calculé à partir de la proportion d'élèves ayant réussi à intégrer les plus grandes écoles en 2024, ce palmarès met en lumière les meilleurs établissements de France.

Si ce sont les prépas parisiennes qui arrivent le plus souvent en tête, la ville de Lyon étant considéré comme un "pôle d'excellence" par l'Etudiant, se classe bien.

Plusieurs lycées lyonnais dans le top 3

Commerce, littérature, ou encore sciences, les lycées lyonnais sont bien placés dans le classement. Dans le domaine des sciences, les lazaristes décrochent deux premières places, l'une en Physique, chimie, l'autre en Technologies, sciences industrielles.

Côté commerce, c'est le lycée Sainte-Marie, qui se place en seconde position en Maths appliqués + ESH et en voie générale économique et commerciale. Pas de top 3 pour les littéraires, mais une 4ème place à noter pour le lycée Saint-Marc en Lettres et Sciences Sociales.

