Des milliers d’autotests gratuits distribués dans les établissements de l’Université de Lyon

Le groupe Université de Lyon, qui réunit de nombreux établissements et plus de 150 000 étudiants, a annoncé mettre à disposition de ses écoles et universités 10 000 autotests qui seront accessibles gratuitement pour casser les chaînes de contaminations du Covid-19.

Afin de permettre à ses étudiants de se dépister contre le Covid-19, la Comue (Communauté d’université et établissements) de l’Université de Lyon a décidé de mettre à dispositions de ses 11 établissements membres et 24 associés, sur le site Lyon Saint-Étienne, 10 000 autotests. Une action rendue possible par le soutien financier de la Métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ces tests de dépistage seront distribués gratuitement aux étudiants durant ce mois de février, pour "limiter les risques de propagation" du virus et "briser les chaînes de contaminations" dans les écoles et universités du groupe.