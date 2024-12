Au cours d'une conférence de presse de présentation du budget 2025 de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, maire de la commune, est revenu sur la situation du quartier du Tonkin. Théâtre de violence depuis de nombreux mois, le quartier est l'une des priorités de la municipalité.

"1,2 % des dépenses d'équipement mais 50% de mon temps". Lorsqu'il évoque la question de la sécurité ce mercredi 11 décembre, au cours d'une conférence de presse de présentation du budget 2025 de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael ironise. Deux jours seulement après qu'un homme a été blessé grièvement par balle dans le quartier du Tonkin, l'élu socialiste de la commune a évoqué la situation dans ce quartier de Villeurbanne théâtre depuis de nombreuses années de trafic de drogue.

A lire aussi : À Villeurbanne, ministre LR et maire PS installent une brigade spécialisée contre le trafic de drogue

"C'est un processus mafieux et un trafic organisé qui est en cours au Tonkin" a reconnu Cédric Van Styvendael, tout en revenant sur les actions entreprises par la Ville ces dernières années. "Depuis quatre ans, on y est quasiment toutes les semaines. S'il y a bien une chose que les habitants ne me reproche pas, c'est mon inaction dans ce quartier".

Avec une grande mixité sociale, bien desservi par les transports en commun, le quartier du Tonkin, limitrophe de Lyon, génère la majorité du trafic de stupéfiants de Villeurbanne, ville de 160 000 habitants avec 23 points de deal au total, selon la police. Fin novembre, une brigade policière de terrain, composée de 13 policiers, longtemps demandée par les riverains, avait vu le jour au Tonkin.

"Travailler en dehors de toute considération partisane"

Une "bonne nouvelle" pour l'édile de Villeurbanne mais une brigade "qui ne va pas régler les problèmes du jour au lendemain". "Comme je l'ai encore dit au ministre de l'Intérieur il y a deux semaines, il faut qu'on travaille tous ensemble sur cette question, en dehors de toute considération partisane".

"Grâce à toutes nos actions, on essaye de faire évoluer le quartier et d'animer le lien social, ce qui est très important pour les habitants qui sont très attachés à leur quartier malgré les difficultés", poursuit le maire de la commune. Pour démontrer les qualités du quartier, Cédric Van Styvendael a pris l'exemple de "grosses entreprises qui continuent de venir s'installer au Tonkin" sans pour autant dévoiler leur nom puisqu'une annonce devrait être faite prochainement de la part d'un grand groupe privé.

Lire aussi : À Villeurbanne, le maire socialiste va doubler le nombre de caméras, sans une partie de sa majorité

Avant de conclure : "A la place de la clinique du Tonkin, on va installer une médiathèque. Ce quartier a énormément d'atouts et c'est contre tout le reste qu'on se bat chaque jour".

Villeurbanne veut quadrupler le nombre de flux de vidéoprotection

En marge de la présentation du budget 2025 de la commune, la Ville a détaillé son ambition en matière de vidéoprotection. "On a déjà doublé notre nombre de caméra et on va le quadrupler d'ici à la fin du mandat, passant d'une centaine de flux vidéo à 410" détaille Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. 40 nouveaux points d'implantation de vidéoprotection et 2 caméras nomades seront également installés, pour un coût global de près d'1 million d'euro, dont la moitié sera financé par le fonds interministériel de prévention de la délinquance.

La Ville a également annoncé la création, dès 2025 de 3 postes supplémentaires de policiers municipaux pour arriver, d'ici la fin du mandat à 75 agents de police, contre seulement 31 au début. "Ce n'est qu'une étape, on a conscience qu'il faudra sans doute aller encore plus loin" détaille CVS.