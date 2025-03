En marge de la présentation du bilan de la Ville 30 à Lyon et dans la métropole, Bruno Bernard a une nouvelle fois demandé expressément à l'Etat d'installer au plus vite des radars automatiques dans l'agglomération lyonnaise.

C'est une demande qui ressemble de plus en plus à un vœu pieu de la part de la Métropole de Lyon. Et qui n'a, pour l'heure, toujours pas été entendue. En marge de la présentation du bilan de la Ville 30 à Lyon et dans la métropole, Bruno Bernard a une nouvelle fois réclamé l'installation de radars automatiques dans la métropole de Lyon. "Depuis fin 2015 c'est un sujet sur lequel nous travaillons" débute le président écologiste de la collectivité. "On en a besoin et dix ans après, ce sera bien qu'ils arrivent enfin" a-t-il poursuivi, ironiquement.

111 sites prioritaires

Jugeant les radars automatiques "d'une efficacité redoutable pour lutter contre les grands excès de vitesse", Bruno Bernard a rappelé que la Métropole avait déjà communiqué au ministère de l'intérieur une liste de 111 sites prioritaires pour accueillir des radars urbains ou des leurres dans l'agglomération lyonnaise.

En janvier 2024, Bruno Bernard avait déjà expliqué, plus d'un an et demi après avoir transmis cette liste à l'Etat, que comme d'autres collectivités, le déploiement de ces radars se faisait attendre. Dans un courrier adressé au Premier ministre de l'époque Gabriel Attal, le président de la Métropole de Lyon et 22 maires de l'agglomération, demandaient alors à l'Intérieur "un calendrier de déploiement de ces radars". Quatorze mois après, la Métropole attend encore une avancée dans ce dossier.

Des radars également espérés en zone 30

"Légalement, nous n'avons pas de pouvoir la dessus" regrette Bruno Bernard, qui estime que ces radars pourraient permettre de faire baisser sensiblement la vitesse des automobilistes dans les voiries identifiées comme "points noirs de la Métropole". Des radars automatiques qui, s'ils sont déployés un jour dans l'agglomération lyonnaise, pourraient également s'installer sur des axes où la vitesse est limitée à 30 km/h. "Pour l'instant, mettre un radar en zone 30, ce n'est pas envisagé par l'Etat mais on continue de les réclamer" explique Grégory Doucet, maire de Lyon. En mai 2022, la préfecture du Rhône rappelait que "sauf caractère accidentogène avéré, les radars n’ont pas vocation à être implantés sur des axes à 30km/h, s’agissant déjà d’une mesure destinée à renforcer la sécurité routière". Une réponse qui ne semble pas avoir découragé les élus écologistes de Lyon et de la Métropole.

Début 2024 le département du Rhône comptait 38 radars de vitesse, dont 9 à Lyon. À cela s'ajoutaient 13 radars de franchissement, dont 4 à Lyon, 4 radars de passage à niveau et 1 radar tronçon sur l’autoroute A89. Sur l'ensemble du périmètre de la Métropole de Lyon, les écologistes espèrent l'arrivée d'une cinquantaine de radars automatiques. Reste à savoir quand.